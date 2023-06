Et voldsomt antal dåser snus samt dyr vin og champagne var en del af udbyttet, da der omkring nytår var indbrud i en Shurgard i Nordsjælland.

En 29-årig mand, der er bosiddende i Kokkedal, fremstilles her til formiddag i sagen om rækken af indbrud i en række af de udlejede depotrum.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Første serie af indbrud skete i perioden fra 27. til 31. december i fjor, hvor han ifølge sigtelsen var sammen med en navngiven samt flere unavngivne medgerningsmænd.

I et rum forsvandt der mellem 200 og 250 flasker vin. I et andet rum var det fem kasser dyr vin og champagne. I et tredje depotrum var det ti til tolv kasser vin.

Derudover blev det stjålet to PH-lamper samt yderligere gods. I alt blev der stjålet værdier for 400.600 kroner.

Sigtelsen beskriver, hvordan man 5. januar igen trængte ind i den pågældende Shurgard og igen brød forskellige depotrum op.

I et rum blev der stjålet 7.000 dåser snus. I et andet forsvandt der flere jakker og en pels.

Desuden blev det stjålet designerstole og lamper, porcelæn, instrumenter samt en dyr mountainbike.

I alt var det værdier for godt 800.000 kroner, der blev stjålet den pågældende dag.

