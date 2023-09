To mænd fra Aarhus blev torsdag anholdt i en sag, der begyndte, da duoen blev vækket, hvor de sov på en sofa i Værkmestergade, skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.

Kort før klokken 19 blev en patrulje sendt til adressen, fordi de to mænd havde taget uønsket ophold på en sofa hos en boligforretning.

Da politiet ankom, lå de to 28-årige mænd og sov på en udstillingssofa, som personalet dermed ikke kunne få ind i forretningen i forbindelse med, at de skulle lukke ned for dagen.

Efter noget tid lykkedes det politiet at få vækket de to mænd, der virkede tydeligt påvirkede af både stoffer og alkohol. Mændene virkede desuden meget utilfredse med situationen, men forlod herefter stedet, mens betjentene fulgte dem derfra på behørig afstand.

Ved en bar i nærheden kom de to mænd pludseligt op at toppes med en medarbejder, som de kaldte diverse skældsord, da de også her var uønskede og var blevet bedt om at forlade stedet, hvorefter betjentene hurtigt skred til anholdelse af de to personer.

De to 28-årige mænd blev sigtet efter restaurationsloven og ilagt håndjern. I forbindelse med anholdelsen truede den ene af mændene den ene af betjentene, hvorfor han også blev sigtet for trusler om vold mod politiet og fornærmelig tiltale.

Den samme 28-årige mand blev under en efterfølgende visitation fundet i besiddelse af en hobbykniv, som blev beslaglagt, mens han blev sigtet for at overtræde knivloven. Han var desuden i besiddelse af nogle øvrige genstande i form af blandt andet en bærbar computer, som viste sig at være stjålet, hvorfor de også frataget ham.

