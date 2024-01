Onsdag klappede fælden for anden gang på to måneder om en 19-årig teenager i Pusher Street.

Ifølge Københavns Politi blev han stoppet af betjente ved en hashbod mellem Stjerneskibet og Café Woodstock.

De havde observeret den 19-årige bag boden i færd med at klippe en plade hash, der blev solgt til kunder på fristaden. På sig skulle han haft 20,7 gram hash. Han blev anholdt og torsdag fremstillet i et grundlovsforhør.

Her erkendte han salget af cannabis i Pusher Street. Og han tilstod også to andre forhold fra december, hvor han blev taget i samme hashbod på sælgersiden.

Københavns Politi lukker Pusher Street midlertidigt på Christiania, onsdag den 20. november 2023. Det sker som led i det igangværende arbejde, der på sigt skal føre til en permanent lukning af hashhandlen i Pusher Street på Christiania. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Foran dommeren i grundlovsforhøret fortalte han om, hvordan han blev hyret til det udsatte job med at sælge hash i Pusher Street.

Drengen er blot en af mange unge pushere, der bliver anholdt af politiet og sigtet for at være en del af den organiserede hashhandel på Christiania. Siden nytår har Københavns Politi nu anholdt og varetægtsfængslet 19 mænd for at være en del af det organiserede miljø i Pusher Street.

Men i forhold til mange af de andre anholdte pusheres forklaringer, fortalte den 19-årige, lidt om, hvordan det foregår i den berygtede gade.

Ifølge den 19-årige så han jobbet på Facebook. Et job som han fik en god timeløn for.

»200 kroner i timer,« fortalte han i retten om, hvor meget han tjente.

Dommeren valgte at varetægtsfængslet den 19-årige dreng i 13 dage, da det var anden gang politiet tog ham for salg af hash på Christiania.

8. januar oprettede Københavns Politi en målrettet skærpet strafzone på og omkring Christiania. Det betyder, at de, der tager del i handlen, risikerer skærpede straffe.

B.T. kunne for få dage siden fortælle, at Facebook byder på mange forskellige grupper, derudover job i Pusher Street også tilbyder andre kriminelle ydelser.

På flere lukkede Facebook-grupper, hvor der blandt andet også sælges hårde stoffer, falske pas, kopivarer og stjålne cykler, har B.T. fundet adskillige opslag fra anonyme brugere, som tilbyder at overtage klip i kørekortet mod betaling.

