En cykeltyv var tydeligvis ikke helt tilfreds med situationen, da han tirsdag aften blev anholdt på fersk gerning.

Da politifolkene ville køre ham til nærmere afhøring på politistationen straks efter anholdelsen i det centrale Aarhus, bed han pludselig den ene betjent hårdt i armen.

Biddet var så hårdt, at betjenten efterfølgende måtte til behandling på skadestuen.

Og som konsekvens af sin bidelyst blev den 22-årige anholdte – ved siden af sigtelsen for tyveri – også sigtet for vold mod polititjenestemand, da han onsdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør ved byretten i Aarhus.

Politiet blev opmærksom på dagen, da en borger tirsdag klokken 19.49 kontaktede politiet, da han i en p-kælder på Irma Pedersens Gade i Aarhus C havde set en mand i færd med at skære låsen på en elcykel over med en vinkelsliber.

En patrulje var hurtigt på stedet i kælderen, hvor de fik øje på den 22-årige, der svarede nøje til signalementet givet af anmelderen. Han blev derfor anholdt og sigtet for forsøg på tyveri af elcyklen, som stadig stod på stedet.

Med sig havde den 22-årige en ladcykel, der havde fået skåret låsen over, og i ladet lå blandt andet en vinkelsliber. Da ladcyklen også blev vurderet stjålet, blev den 22-årige sigtet for tyveri.

Den anholdte var ifølge politifolkene udadreagerende og aggressiv, og undervejs til stationen bed han altså pludselig den ene betjent hårdt i armen.

Udover sigtelserne for vold mod tjenestemand og tyveri er den 22-årige også blevet sigtet for fornærmelig tiltale mod en polititjenestemand, da han råbte nogle skældsord efter den ene betjent.

Ved grundlovsforhøret onsdag formiddag blev den bidelystne cykeltyv varetægtsfængslet for fire uger frem til 9. maj. Han kærede fængslingen til landsretten.