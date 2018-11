Den 17-årige pige, der formåede at sætte Slagelse Gymnasium på den anden ende efter et Instagram-opslag tirsdag den 11. september omkring midnat, skal for retten i morgen onsdag.

Det skriver Sjællandske.

Her tiltales den nu tidligere gymnasieelev for trusler efter straffelovens paragraf 266, og ifølge senioranklager Rune Jensen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, er det med påstanden om en fængselsstraf.

Pigen, der indtil formiddagen efter sit natlige opslag gik på gymnasiets anden årgang, lagde et billede op på Instagram med teksten: »Jeg bliver den næste school shooter guys, lmao watch out«.

Udtrykket »lmao« står for »laughing my ass off«, hvilket indikerer, at hun ikke mente det alvorligt, da hun reelt set truede med at begå en strafbar handling, som det fremgår af anklageskriftet.

Det var også ordensmagtens opfattelse senere onsdag, hvor politiet om formiddagen klokken 9.25 den 12. september havde anholdt pigen uden for gymnasiet. En anholdelse, der blev filmet af flere elever på skolen og efterfølgende sendt til pressen.

»Vi har intet, der underbygger, at hun skulle have handlet i ond vilje eller tro. Der er derfor ikke grundlag for at beholde hende yderligere,« sagde efterforskningsleder og politikommissær Lars Feldt-Rasmussen, som senere onsdag altså løsladte pigen og lod hende smutte hjem.

Fra gymnasiets side blev der handlet hurtigt på dagen, idet rektor Lotte Büchert efter et tidligt opkald fra en bekymret forælder alarmerede politiet. Det skete onsdag den 12. september, hvorefter pigen blev anholdt.

Rektoren fortalte endvidere, at elever såvel som personale var rystede, og at den 17-årige i øvrigt havde overværet sin sidste lektion på Slagelse Gymnasium.

»Hun har ingen fremtid på Slagelse Gymnasium,« fortalte rektoren, som i dag bemærker, at hun er overrasket - i positiv forstand - over politiets hurtige behandling af sagen.

»Det er godt for alle parter, at der sker en afklaring så hurtigt. Jeg husker fra bombetruslen for nogle år siden, at der dengang gik væsentligt længere tid,« siger Lotte Büchert, der ikke mindst tænker på pigen.

»Hun skal også videre og have en afklaring på fremtiden, så især for hende er det godt at få sagen afsluttet ved retten,« siger rektoren.