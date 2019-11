Han var en enspænder, uddannede sig til jordtekniker og gik op i lyshealing. Men så blev Jacob Vullum Andersen leder i en nazistisk bevægelse, og er nu sigtet for omfattende racistisk hærværk.

Det var et syn, der vækkede grufulde minder. I weekenden blev 84 jødiske gravsten overhældt med olivengrøn maling og flere væltet.

»Det er både frustrerende og smertefuldt,« sagde Israels ambassadør i Danmark, Benny Dagan, da han onsdag med egne øjne så ødelæggelserne på Østre Kirkegård i Randers.

To personer blev samme dag anholdt og sigtet for hærværket, der blev begået på årsdagen for Krystalnatten i 1938. En af de anholdte er 38-årige Jacob Vullum Andersen.

Jacob Vullum Andersen fotograferet under Nordfronts demonstration 1. maj 2019. Vis mere Jacob Vullum Andersen fotograferet under Nordfronts demonstration 1. maj 2019.

Trods sit hebraiske fornavn er Jacob Vullum Andersen glødende antisemit. Han er ledende medlem af Den Nordiske Modstandsbevægelse, som er en selverklæret nationalistisk kampbevægelse, der vil have jøderne ud af Danmark og mobilisere danskerne til at kæmpe for en raceren fremtid.

I Sverige har bevægelsen samlet 600-700 medlemmer til store demonstrationer, og i denne uge er den danske afdeling sat i forbindelse med en række antisemitiske hærvæksaktioner.

Ud over de overmalede gravsten er der kastet maling mod en Davidstjerne på en bygning og begået antisemitisk hærværk i Århus, Silkeborg, Aalborg og Vallensbæk.

Onsdag blev Jacob Vullum Andersen og et 27-årigt medlem af Den Nordiske Modstandsbevægelse varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for hærværk og racisme.

Flere end 80 gravsten var malet med grøn graffiti, og enkelte gravstene var væltet på gravpladsen, der ligger på Østre Kirkegård i Randers søndag den 10. november 2019 Væltede gravsten og gravsten overhældt med grøn maling var det syn, der mødte folk, som lørdag eftermiddag besøgte den jødiske gravplads i Randers.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere Flere end 80 gravsten var malet med grøn graffiti, og enkelte gravstene var væltet på gravpladsen, der ligger på Østre Kirkegård i Randers søndag den 10. november 2019 Væltede gravsten og gravsten overhældt med grøn maling var det syn, der mødte folk, som lørdag eftermiddag besøgte den jødiske gravplads i Randers.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Jacob Vullum Andersen er vokset op i Kronjylland. I 2010 uddannede han sig til jordbrugsteknolog med speciale i miljø og natur på UddannelsesCenter, Århus - Vejlby afdelingen.

Hans studiekammerater husker ham som en stille og rolig fyr, der holdt sig meget for sig selv. De husker ikke, at han dengang gav udtryk for nazistiske eller racistiske holdninger. Tværtimod gik han meget op i naturen og havde nogle sære interesser:

»Han havde en tipi på sin ejendom og lagde videoer om lyshealing op på sin facebookprofil. Han var en enspænder, der holdt sig meget for sig selv,« husker en studiekammerat, som ønsker at være anonym.

Studiekammeraterne arbejder i dag med spildevand, landbrug og grundvand i landets kommuner, men Jacob Vullum Andersen har valgt en helt anden retning.

Den nazistiske organisation Nordfront marcherer i Goteborg i 2017. Scanpix. Foto: 9200 Björn Larsson Rosvall/TT Vis mere Den nazistiske organisation Nordfront marcherer i Goteborg i 2017. Scanpix. Foto: 9200 Björn Larsson Rosvall/TT

Jacob Vullum Andersen havde ikke tidligere været medlem af en nationalistisk organisation, da han i november 2017 søgte medlemskab af Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Det fortæller flere kilder uafhængigt af hinanden, herunder et tidligere medlem af bevægelsen, som B.T. har talt med.

»Jacob er meget passioneret om Modstandsbevægelsen og 'sagen' generelt. Han er en arbejdsom og ganske almindelig person. Han mener generelt, at den danske nation står i en skidt situation,« siger kilden, der stadig betegner sig selv som nazist.

Jacob Vullum Andersen avancerede hurtigt i bevægelsen. I dag er han en del af ledelsen, og som en af tre såkaldte 'redeledere' styrer han en afdeling i Jylland.

Når nye potentielle medlemmer skal hverves, holder Jacob Vullum Andersen en flammende antisemitisk tale, hvorefter nazi-aspiranterne afhøres om deres holdninger og livsstil.

I modsætning til andre højreradikale ser Den Nordiske Modstandsbevægelse ikke muslimer som deres primære fjender.

Det gør Jacob Vullum Andersen klart i et indlæg på Nordfront, som er organisations talerør.

I indlægget sammenligner han muslimer med en pose med skorpioner, der bliver kastet ind i et hus.

Krav til nye medlemmer Nye medlemmer skal igennem strenge optagelsesprocedurer, og der stilles store krav til medlemmerne. Blandt andet skal medlemmerne holde sig fra alkohol, rygning og alle former for stoffer - også stereoider og lykkerpiller. Grimme piercinger og tattoveringer på hals, hoved eller håndled tolereres heller ikke. Medlemmerne går højt op i kost og motion, og organisationen arrangerer jævnligt kampsportstræning, repelling, bueskydning og andre aktiviteter, der skal forberede dem på en nationalistisk revolution.

'Disse skorpioner repræsenterer de racefremmede indvandrere, og naturligvis vil man bekæmpe skorpionerne, men de er ikke forbryderen. Personen som sparkede døren ind og kastede skorpionerne ind til dig, er forbryderen,' skriver han.

Det er jøderne, som ifølge Jacob Vullum Andersen står bag masseindvandringen af muslimer til Europa.

'De virkelige forbrydere hedder ikke Ali eller Hassan, de har navne med en mere jødisk klang,' skriver han.

To dage før sin anholdelse udtalte Jacob Vullum Andersen sig om hærværket til TV 2 Øst:

»Vi synes, det er positivt, at folk omsider er begyndt at vågne op til en erkendelse af, at magtjøder og jødisk infiltration i samfundet er yderst skadelig og uønsket.«

Han nægter sig dog skyldig i sigtelsen. I hans lejlighed fandt politiet olivengrøn maling, som de mener blev brugt på kirkegården. Efter anholdelsen har Modstandsbevægelsen på deres hjemmeside også afvist al skyld.

'Vi er stålfaste i vores principper om at agere som moralske fyrtårne, som den almene borger kan se op til. Det opnår vi selvfølgelig ikke ved at ødelægge nogle gravsteder. Derfor siger jeg det igen. De aktivister fra vores organisation, der er blevet sigtet, er uskyldige.'

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra organisationen.