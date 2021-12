En 20-årig mand er formentligt godt træt af, at han kørte 83 kilometer i timen i en 60-kilometer zone.

Det gav nemlig anledning til, at Nordjyllands Politi stoppede den 20-årige kl. 16.18 på Agdrupvej ved Brønderslev torsdag eftermiddag.

Og i bilen fandt politiet så en sæk med opiater. 4.400 piller for at være præcis.

»Vi anholder ham og tager ham og bilen med på politigården til yderligere undersøgelser. Her finder vi en skarpladt pistol og patroner oppe under instrumentbrættet,« oplyser vagtchef Jes Falberg ved Nordjyllands Politi, der fortæller, at den 20-årige er kendt fra narkomiljøet.

En del af pillerne var såkaldte Rivotriler, der er et beroligende og smertestillende middel, som blandt andet bruges til behandling af epilepsi. I misbrugsmiljøet bliver de kaldt for 'krydsere'.

Men som om pillerne, pistolen og patronerne ikke var nok, fandt politiet også et større pengebeløb i bilen.

Den 20-årige mand blev fremstillet i grundlovsforhør torsdag eftermiddag.

Han er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger, så politiet blandt andet kan afdække, om den 20-årige har haft medsammensvorne i sagen.

Udover at være kendt fra narkomiljøet, kender politiet også den 20-årige i forbindelse med færdselssager.