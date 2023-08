Politiet har onsdag anholdt en femtemand, der mistænkes for at have deltaget i et overfald på en mand i Møllegade på Nørrebro om aftenen 2. juli.

Det fortæller politiet på det sociale medie X – tidligere Twitter.

Her oplyser politiet, at fire i forvejen er anholdt i sagen. Femtemanden blev anholdt i dag i et fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet i en anden sag.

Han bliver fremstillet torsdag i grundlovsforhør. De fire andre nægter sig skyldige.

Overfaldet kan have tændt den konflikt, der nu er imellem Hells Angels og den forbudte LTF-bande.

Ved overfaldet blev mænd, der ifølge B.T.s oplysninger har tilknytning til HA, overfaldet af LTF-medlemmer.

Siden fulgte yderligere episoder, der fik konflikten til fortsat at ulme. Lørdag aften brød konflikten ud i lys lue, da et 30-årig prøvemedlem i Hells Angels blev likvideret på Christiania af to maskerede gerningsmænd, der ankom til stedet på to elcykler af mærket Mate.

Cyklerne fandt politiet kort efter drabet ved voldanlægget ikke så langt fra Christiania.

Knap en halv time senere blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for at have ydet støtte til gerningsmændene både før og efter det kyniske drab, hvor også fire tilfældige blev ramt af skud.

Blandt dem en udenlandsk turist.

Hør mere om sagen i B.T.s podcast her: