En 34-årig portugiser kan se frem til at bruge i hvert fald de næste tre uger bag danske fængselstremmer.

Dermed slutter han sig til flere andre, der allerede er anholdt i en stor narkosag, der trækker tråde til både Holland, Belgien og Australien.

Portugiseren er mistænkt for i samarbejde med både identificerede og uidentificerede medgerningsmænd at have spillet en rolle i smugling af ikke under fire kilo ketamin.

Narko, der ifølge politiets mistanke er blevet fragtet fra Belgien til København. Og som efterfølgende har haft kurs mod Australien.

De mange kilo ketamin er blevet camoufleret i blandt andet kaffeborde.

Og politiet mener altså, at den 34-årige portugiser i hvert fald i to tilfælde har stået bag produktionen af de effekter, stofferne er blevet smuglet i.

Det nægtede han dog, da han tirsdag formiddag blev fremstillet i Dommervagten.

Udover at nægte sig skyldig, havde han ikke yderligere at sige under grundlovsforhøret, der foregik for lukkede døre.

Også en 34-årig dansk kvinde og en 40-årig amerikansk mand er fængslet i sagen, der forventes at køre i Københavns Byret i april.

De er mistænkt for at have indsmuglet kilovis af blandt andet MDMA og amfetamin, der siden skulle være blevet pakket om på et københavnsk gymnasium og sendt ud af landet via en pakkeshop på Frederiksberg.