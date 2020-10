Politiet har anholdt en 19-årig mand i sagen om drabet på 27-årige Darko Petrovic i Søborg.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den anholdte bliver klokken 10:00 i dag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup. Her vil han blive sigtet for at have spillet en rolle i den uopklarede drabssag.

Den 21. august kort efter klokken 19:00 blev Darko Petrovic skudt, da han sad i sin bil på Gyngemose Parkvej i Mørkhøj. Skuddene blev affyret gennem bilens bagerste sideruder af personer iført mørkt tøj.

Gerningsmændene kørte fra stedet i en hvid Mercedes med svenske nummerplader, der senere blev fundet udbrændt i Lyngby. Den anholdte har ifølge sigtelsen spillet en rolle i forbindelse med afbrænding af bilen.

»Den 19-årige mand er sigtet for at have sat ild på det formodede gerningskøretøj, som blev brugt af ukendte gerningsmænd, efter at de havde skudt og dræbt en 27-årig mand på Gyngemose Parkvej i Søborg den 21. august 2020,« skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelse.

Polititet formoder, at der stadig er gerningsmænd på fri fod, og derfor vil grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre.

Darko Petrovic er gift med en datter til skuespiller og tattovør Slavko Labovic, der blev landskendt i Nicolaj Refns Pusher-film. I et opslag på Facebook har Slavko Labovic fordømt drabet på hans svigersøn.

»På grund af denne grusomme, brutale og terroristiske handling mistede hans forældre deres eneste søn, hans morfar mistede sit barnebarn, en ung hustru mistede sin mand, hans søster sin eneste bror og hans lille, nyfødte søn SIN FAR..!!!,« skrev han kort efter drabet.