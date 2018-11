En dansk mand blev tirsdag anholdt i Sydafrika i sagen om millionsvindel i Socialstyrelsen.

Han er sigtet for groft hæleri ved at have modtaget værdier for i alt 3,6 millioner kroner, herunder ejendomme og penge fra Britta Nielsen.

Det skriver TV2, der er i besiddelse af arrestordren.

Britta Nielsen skal have overført 2,8 millioner kroner til manden fra februar til juni i år, ligesom hun skal have givet ham to grunde med bygninger i boligområdet Dannevirke i Sydafrika, hvor Britta Nielsen også selv har købt en ejendom. Tidligere er det kommet frem, at manden sigtes for hæleri af særlig grov beskaffenhed.

Britta Nielsen er sigtet for svindel for 111 millioner kroner. Nu er en mand anholdt i sagen.

Anholdelsen af manden skete tirsdag aften i den internationale lufthavn i Johannesburg.

Ifølge en kendelse fra Københavns Byret, som er afsagt tirsdag eftermiddag, finder retten dog, at der er 'begrundet mistanke' om, at han 'har gjort sig skyldig i den rejste sigtelse'. Desuden fandt retten, at han - såfremt han var på fri fod - ville gøre efterforskningen sværere.

Manden nægter sig ifølge sin forsvarsadvokat skyldig. Han er villig til at lade sig udlevere til Danmark.

Han sidder varetægtsfængslet i Sydafrika frem til foreløbig 8. november. Der er nedlagt navneforbud i sagen.