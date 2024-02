Slag i ansigtet, kvælertag og voldsomme trusler.

Det mener politiet, en 27-årig mand har udsat sin ekskæreste for, skriver Folketidende.

Manden blev anholdt mandag, og er efter et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing blevet varetægtsfængslet frem til 27. februar.

Offeret er mandens 26-årige ekskæreste, og de voldelige overfald er ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fundet sted i Nykøbing Falster siden slutningen af december.

Politiet vurderer, at den psykiske vold – som blandt andet inkluderer trusler om at blive stukket ned med en kniv – skulle have fundet sted gennem længere tid.

Den 27-årige mand er sigtet for både almindelig vold og kvalificeret vold. Sidstnævnte paragraf har en strafferamme på op til seks års fængsel.

Han nægter sig skyldig.