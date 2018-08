Svenske betjente ransager flere steder fredag i forbindelse med gennembrud i dansk drabssag.

Efter 10 måneders omfattende efterforskning håber Københavns Politi at have fået et afgørende gennembrud i sagen om drabet på 16-årige Servet Abdija i oktober sidste år på Østerbro. En 34-årig mand er anholdt og sigtet for mordet.

Den anholdte er en svensk statsborger af jugoslavisk oprindelse. Han blev anholdt torsdag aften kl. 22.31 under et besøg et sted på Sjælland, som politiet foreløbig ikke har lyst til at stedfæste nærmere. Han blev fredag varetægtsfængslet for foreløbig fire uger i Dommervagten. I grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre, nægtede han sig skyldig.

Den 34-årige sigtes for - i forening og efter forudgående aftale og planlægning med flere foreløbig uidentificerede medgerningsmænd - at have dræbt Servet Abdija 16. oktober sidste år ved 21-tiden. Her blev den 16-årige dreng skudt seks gange på kort afstand i hovedet og kroppen foran sin bopæl i Ragnhildgade 48.

Oppe i lejligheden hørte moren skuddene, og da hun skyndte sig ud på altanen, så hun sin eneste søn ligge død på jorden i en blodpøl. Hun kunne kende ham på tøjet, har hun fortalt i et interview med B.T.

Søndag den 22. oktober 2017 blev der afholdt mindehøjtidelighed for den 16-årige Servet Abdija, der blev dræbt af skud mandag aften ud for sin bopæl i Ragnhildgade i København. Mindehøjtideligheden var arrangeret af Albanske Rødder i Danmark. Servets mor og nærmeste familie deltog også.

Den dræbte Servet Abdija havde albanske og makedonske rødder, og han blev efter sin dramatiske død begravet i Makedonien.

Anholdelsen af den 34-årige mand af jugoslavisk oprindelse kommer efter, at Københavns Politi i begyndelsen af juli i år offentliggjorde billeder af de to gerningsvåben, som blev brugt til at skyde og dræbe den københavnske teenager med.

Det drejede sig om henholdsvis en amerikansk kaliber 38 revolver af mærket Colt Cobra med serienummer 120194 og en jugoslavisk, halvautomatisk 9 mm Zastava-pistol uden serienummer. I forbindelse med efterlysningen ønskede politiet ikke at oplyse, hvor og hvornår de to gerningsvåben var blevet beslaglagt. Samtidig oplyste efterforskningslederen, at våbnene »havde været igennem mange hænder«.

Københavns Politi offentliggør billeder af de våben, der blev anvendt ved drabet på Servet Abdija på Nørrebro i København 16. oktober 2017. Den viste pistol er en Zastava.

»Våbnene har været og er stadig et vigtigt element i vores omfattende efterforskning, der består af mange små brikker. Og med hensyn til motivet for drabet har vi ikke endnu lagt os helt fast på noget konkret,« siger politikommissær Hans Erik Raben til B.T.

»Vi har i længere tid haft et tæt samarbejde med svensk politi – og i forbindelse med anholdelsen i går har svensk politi på vores begæring siden i morges gennemført flere ransagninger i det sydlige Sverige. Vi har også i den forbindelse danske efterforskere i Sverige, dels som observatører, dels til at bistå svensk politi,« tilføjer efterforskningslederen.

Lige efter drabet på Servet Abdija så vidner tre sortklædte og maskerede mænd løbe væk ad et stisystem og over Lersø Parkallé, hvor de sprang ind i en mørk bil, der kørte hurtigt fra stedet. Tilsyneladende havde gerningsmændene ventet på deres unge offer foran hans bopæl i tre kvarter. Også dagen før drabet blev tre maskerede mænd set i området, hvor de blev set kontakte en fjerde i en mørk bil.