En 19-årig mand fra Randers måtte tirsdag nat på skadestuen efter at være blevet overfaldet ved et shelter uden for Randers.

Den 19-årige var taget ud til shelteret sammen med nogle venner for at tilbringe en nat i naturen. Men i løbet af aftenen dukkede en 27-årig mand op på shelterpladsen sammen med en af sine venner.

»De taler sammen og kommer op og diskutere. Det resulterer i, at den 27-årige slår den 19-årige to gange med en glasflaske,« fortæller Anne Tidemann, der er pressemedarbejder ved Østjyllands Politi.

Umiddelbart efter overfaldet kørte den 27-årige kører væk fra stedet i bil. Den 19-årig blev kørt til skadestuen og overfaldet meldt til politiet.

»Efter vidners forklaring og en kort efterforskning bliver den 27-årige anholdt klokken 02:43 på sin bopæl i Randers,« fortæller Anne Tidemann.

Den 27-årige vil bliver klokken 11:00 fremstillet ved retten i Randers. Der vil han blive sigtet for kvalificeret vold efter §245, der også kaldes den »hårde« voldsparagraf.

Anklagemyndigheden vil fremsætte begæring om varetægtsfængsling.