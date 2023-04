Lyt til artiklen

»Jeg kan ikke huske så meget, for jeg havde drukket to flasker vodka, som jeg havde købt tidligere på dagen.«

Sådan forklarede en 25-årig mand, da han lørdag formiddag blev fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her er han sigtet for to tilfælde af vold natten til torsdag på Nørreport Metrostation.

Dels at have slået en mand i ansigtet og forsøgt at give ham yderligere slag. Det forhold nægter den 25-årige mand.

Og dels at have givet en rengøringsmand et slag på underarmen og forsøgt at nikke ham en skalle. Dette forhold erkender den anholdte delvist.

Ved grundlovsforhøret var han iklædt grå joggingbukser og blåstribet trøje, mens han med ivrige, lidt hektiske bevægelser tager plads i vidneskranken foran dommeren.

Han forklarer beredvilligt, at han har kunnet genkende sig selv på den video, som er blevet delt mange steder, men at han ikke husker så meget fra selve natten, da han havde drukket tæt.

»Jeg havde nærmest blackout,« forklarer han i retten.

Den 25-årige mand blev anholdt fredag aften og sigtet for vold begået på Nørreport Metrostation natten til torsdag.

Hændelsen fremgår af en meget omtalt video, hvor man kan se manden overfalde en rengøringsassistent ved Metroen.

Den 25-årige blev anholdt fredag aften klokken 21.27, efter at videoen af hans udfald mod rengøringsassistenten torsdag var begyndt at florere på sociale medier.

Her kunne man se rengøringsassistenten intetanende stå og vaske gulv på Metrostationen, da gerningsmanden pludselig råbte »sorte svin« og sparkede til hans gulvspand.

Herefter blev situationen ved med at eskalere, ved at manden aggressivt råbte rengøringsmanden op i hovedet, slog moppen ud af hænderne på ham og sparkede til hans spand igen.

B.T. talte torsdag med rengøringsassistentens chef – direktør i KN Rengøring, Lasse Andersen.

Han fortalte, at assistenten havde det fint efter omstændighederne, men selvfølgelig syntes, det var en utrolig ubehagelig oplevelse.

»Vi kommer til at tilbyde ham noget psykologhjælp. Og derudover indkalder vi alle medarbejdere til krisehåndteringskursus, så hvis noget lignende skulle ske igen, er de forberedt,« sagde Lasse Andersen.

B.T. talte fredag også med overfaldsmanden, 25-årige Mikkel, der fortalte, at han var meget rystet og intet kunne huske fra aftenen.

»Jeg vil meget gerne have det budskab ud, at jeg er meget, meget ked af det her. Det er overhovedet ikke i orden på nogen som helst måde,« sagde han.

Ved grundlovsforhøret lørdag formiddag besluttede dommeren, at der er tilstrækkeligt grundlag til, at den 25-årige mand skal varetægtsfængsles til foreløbig 10. maj.

Det skyldtes ikke mindst, at han tidligere er dømt for vold, og at dommeren derfor gav anklageren ret i, at der ville være en begrundet risiko for, at den 25-årige ville kunne begå ny, ligeartet kriminalitet, hvis han fortsat var på fri fod.