En sag om godt et ton hash har ført spansk politi på sporet af en kriminel gruppering, der har specialiseret sig i at stjæle eller røve hash og narkotika fra andre kriminelle.

Det skriver mediet Sur, hvor det oplyses, at politiet har været i hælene på banden siden november i fjor. Dengang fandt politiet knap et ton hash i en kassebil. Ud over hash fandt man også en af politiets refleksveste samt et våben og en balaklava-hue.

Politiet mistænker, at omtalte hash var blevet 'rullet' – som røveri og tyveri kaldes i det kriminelle miljø – fra en anden kriminel gruppe.

Den efterfølgende efterforskning afslørede blandt andet flere operationer, hvor penge blev vasket hvide.

I forgangne måned blev ti personer anholdt i forbindelse med sagen. Her blev blandt andet 12 luksusbiler konfiskeret, ligesom man også blokerede en række bankkonti.

Rulleforretninger i de kriminelle miljøer er langt fra en sjældenhed, fortæller kilder indsigt i miljøet til B.T.

Den slags beskidte forretningsmetoder har det med at afføde hævn, og B.T. har de sidste par dage beskrevet en sag, hvor medlemmer af den danske NNV-bande er anholdt i Portugal, hvor de menes bestilt til at begå lejemord på en formodet kokaintyv.

Den formodede bagmand, der bestilte NNV-folkene til lejemord, menes at være svenske Jonas Falk, der tidligere blevet omtalt som Sveriges svar på Pablo Escobar.

Lyt her til, hvordan en svensk storgangster angiveligt hyrede danske bandefolk til lejemord: