Politiet har anholdt fem personer, der ifølge politiets opfattelse står bag en lang række tilfælde af svindel af ældre.

Fire af de anholdte er sigtet for i 15 tilfælde at have begået såkaldt 'kontaktbedrageri' mod en række ældre kvinder i Nordsjælland.

Det skriver politiets Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse.

Tre af de anholdte har en 'familiær relation', og er en del af det, politiet selv kalder for et 'familienetværk'.

De anholdte har ifølge politiet ringet til en række ældre kvinder, og har udgivet sig for at være fra banken.

Efterfølgende er de angiveligt kørt ud til kvinderne og har hentet deres kreditkort, hvorefter de har hævet så mange penge som muligt på kortene, oplyser politiet.

I alt er de 15 kvinder blevet franarret 180.000 kroner.

Udover svindlen af de 15 kvinder, oplyser politiet, at man mistænker de anholdte for at stå bag en lang række telefonbedrageri mod ældre i 2022 og 2023. Disse forbrydelser efterforskes stadig, lyder det.

Vicepolitiinspektør i NSK, Lars Feldt-Rasmussen oplyser, at man er 'meget tilfreds' med at have bremset de anholdte, som politiet betragter som en del af et 'familienetværk'.

»Efter et tæt samarbejde med flere politikredse kunne vi fredag slå til mod et familienetværk, der efter vores opfattelse har udnyttet en række sårbare ældres tillid på det groveste ved skrupelløs kontaktbedrageri,« udtaler han.

Tre af de anholdte, der alle er mænd i alderen 18-28 år, og ifølge NSK har en 'familiær relation' blev lørdag fremstillet ved Retten i Hillerød. Her blev de varetægtsfængslet indtil den 30. november.

De to andre anholdte blev løsladt uden fremstilling i retten.

