En voldelig mand, der kastede med flasker, blev anholdt på Helsingør Kirkegård onsdag formiddag.

»Vi har anholdt en person dernede. Mere kan jeg ikke sige lige nu,« lød det fra vagtchefen fra Nordsjællands Politi, da B.T. kontaktede vagtchefen klokken 11.00.

Men nu viser det sig, at anholdelsen udviklede sig voldeligt, da manden slog en af betjentene fra Nordsjællands Politi direkte i ansigtet med en knyttet næve. Det skriver Helsingør Dagblad.

Avisen skriver, at det var en 26-årig mand fra Helsingør, som skabte urolighederne.

Nordsjællands Politi måtte rykke talstærkt ud for at få lagt en 26-årig mand i håndjern. Foto: Presse-foto.dk Vis mere Nordsjællands Politi måtte rykke talstærkt ud for at få lagt en 26-årig mand i håndjern. Foto: Presse-foto.dk

Nordsjællands Politi blev kontaktet, fordi den 26-årig mand smed ting ud fra sin altan i en af boligblokkene på Belvederevej i Helsingør. Manden kastede blandt andet flasker, hvor nogle af flaskerne ramte biler på gaden.

Manden bevægede sig væk fra lejligheden og ind på kirkegården, hvor politiet dukkede op.

Da politiet forsøgte at få manden til at falde til ro, slog manden en af betjentene i ansigtet. Manden blev efterfølgende anholdt og er overladt til sundhedsvæsenet.

Det er anden gang på mindre end en måned, at politiet må træde til på grund af en psykisk ustabil person i boligområdet, skriver Helsingør Dagblad.

B.T. har kontaktet Nordsjællands Politi, men vagtchefen sagde, at han ikke kunne oplyse noget omkring hændelsen.