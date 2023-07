En 4-årig pige blev lørdag eftermiddag udsat for racistiske bemærkninger om sin hudfarve af en kvinde i Helsingør Bycenter.

Det fortæller vagtchef i Nordsjællands Politi, Jakob Tofte, til B.T.

Den 4-årige pige, som er adopteret, var ledsaget af sin mor, da hun kom til at løbe ind i en fremmed kvinde på »50 til 55 år« med mellemlangt og meget lyst – muligvis afbleget – hår:

»Kvinden reagerer på, at den lille pige løber ind i hende med det, vi tolker som racistiske udtalelser om pigens hudfarve«, siger vagtchefen.

Han vil ikke gentage, hvad de konkrete bemærkninger gik på.

Har du oplysninger i sagen, så send en mail til ofru@bt.dk.

Da kvinden var færdig med at overfuse pigen, tog hun låget af sin kaffekop. Moren fik det indtryk, at hun ville hælde kaffe over pigen, så hun lagde sig imellem de to.

Derefter blev kaffen hældt udover moren, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen omkring klokken 15.

»Vi ser meget alvorligt på, at man forhåner folk på grund af deres hudfarve,« siger vagcheften til B.T.

»Selvom der er ytringsfrihed i Danmark, er der grænser i forhold til racismeparagraffen.«

Moren kom ikke til skade af kaffen.

Politiet beder vidne ringe til telefon 114 med oplysninger.