Først da en betjent afgav varselsskud, valgte en 25-årig mand at smide en økse fra sig.

Ifølge Randers Amts Avis blev det meget voldsomt, da en mand fra Randers onsdag eftermiddag angivelig angreb to betjente med en økse under en anholdelse.

Torsdag blev den 25-årige mand så varetægtsfængslet i fire uger.

Han er sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter og for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde.

To betjente var mødt op for at anholde manden på dennes adresse i en landsby nord for Randers.

Anklager Jens Thule fra Østjyllands Politi fortæller til Randers Amts Avis, at den 25-årige løb frem mod de to betjente med en økse hævet over hovedet.

Da den 25-årige mand var tre-fire meter fra betjentene, valgte den ene at afgive varselsskud.

Den sigtede smed sit våben, men fortsatte med at gøre modstand, mens han lå på jorden. Han forsøgte at undgå at blive lagt i håndjern.

Manden nægter sig skyldig i anklagerne og kalder sagen for en misforståelse.