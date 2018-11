Oprør og forstyrrelse af samfundsordenen nævnes i tiltale om molotovcocktails mod Tyrkiets ambassade.

Efter et angreb med molotovcocktails mod Tyrkiets ambassade i København tiltales fire mænd for at at have overtrådt straffelovens alvorligste bestemmelse om brandstiftelse.

Der skete kun overfladiske skader ved forsøget på brandstiftelse tidligt om morgenen 19. marts i år.

Men i anklageskriftet beskyldes de fire for at ville skabe "omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller befordre oprør eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen".

Det fremgår af anklageskriftet, som Københavns Politi mandag har frigivet. De fire mænd har forbindelse til kurdiske miljøer, har Ekstra Bladet tidligere rapporteret.

Den paragraf, som anklagemyndigheden har besluttet at tage i brug, anvendes normalt i sager, hvor personer er i livsfare på grund af brandstiftelse.

Ingen mennesker var til stede i ambassaden i bygningen på Rosbæksvej 15 i Hellerup. Skaderne var kosmetiske, sagde politiinspektør Peter Dahl til Ritzau dagen efter angrebet, som fandt sted ved tretiden om morgenen 19. marts.

En politipatrulje var lige i nærheden, og betjentene så mindst to unge stikke af, da der var kastet flere molotovcocktails mod ambassaden.

Senere anholdt PET og Københavns Politi i alt fire mistænkte i sagen, og de har været varetægtsfængslet lige siden.

Efter hændelsen udtalte såvel stats- som udenrigsministeren sig. "Meget alvorligt", tweetede Lars Løkke Rasmussen (V), og Anders Samuelsen (LA) fulgte trop:

"Et angreb mod en ambassade er et angreb på den danske stat", skrev han.

De fire har nægtet sig skyldige. De er i alderen fra 19 til 23 år. Straffesagen mod dem behandles over retsmøder i december, januar og februar.

/ritzau/