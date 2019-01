En sygepasser gav ham beroligende piller under retssagen om et blodigt økseoverfald og bankrøveri.

Nu er den 30-årige iraker MA blevet dømt for de alvorlige forbrydelser, som han var tiltalt for.

Tungt i dommen vejede især et umotiveret overfald på et helt ungt kærestepar på en benzintank i Birkerød en februar-aften sidste år med en økse.

En domsmandsret i Lyngby gav anklageren medhold i, at den psykisk syge MA i stedet for en traditionel frihedsstraf skal straffes med en anbringelsesdom på en lukket, psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

Den skizofren paranoide mand var tiltalt for syv forhold, hvoraf det umotiverede økseoverfald mod det unge par på Circle K-tankstationen på Bistrupvej 80 i Birkerød om aftenen 17. februar sidste år under retssagen fyldte mest.

PET kendte i forvejen den 30-årige i forbindelse med militant islamisme, efter at han to uger tidligere var blevet løsladt fra Nyborg Statsfængsel.

Derfor udløste økse-overfaldet storalarm hos politiet, men intet tyder, at den psykisk syge mand havde noget politisk motiv til angrebet.

Ved økse-angrebet på det unge par fik begge de 19-årige ofre adskillige slag på kroppen og i hovedet med en økse. Og overfaldet udløser stadig utryghed hos det kvindelige offer om aftenen, hvis det er mørkt, fortalte hun som vidne under retssagen.

Ved økseangrebet fik hun blandt andet en syv cm lang flænge i baghovedet, ligesom der også kom en mindre flænge i kraniet.

Øksemanden var efter overfaldet på flugt i to døgn, og nåede undervejs at tvinge en kvindelig bilist til at overlade en grå Hyundai Getz til ham på Frederikssundsvej i København.

FAKTA: Det ved vi om den tiltalte Den 30-årige iraker MA var ved retten i Lyngby torsdag tiltalt for syv forhold. Foruden det umotiverede økseoverfald mod det 19-årige par, er manden også tiltalt for ulovlig tvang og brugstyveri af en grå Hyundai Getz samt røveri og forsøg på røveri mod to banker i Ringsted ved middagstid 19. februar sidste år. I mere end to døgn var manden på flugt fra en talstærk politistyrke, som havde igangsat en storstilet menneskejagt på Sjælland. PET havde i forvejen den 30-årige i søgelyset for militant islamisme, efter at han to uger tidligere var blevet løsladt fra Nyborg Statsfængsel, hvor han havde afsonet flere år for røveri. Den 19. februar - to dage efter økseoverfaldet - blev den sigtede anholdt på en stripklub på Istedgade. I retten forklarede den 30-årige MA, at gerne ville undskylde over for de forudrettede. »I dag har jeg det rigtig dårligt med det. Jeg vil gerne undskylde over for dem. Det var ikke noget, der var planlagt. Det var fordi, jeg var dybt psykotisk. Jeg håber, at de kan få en vis forståelse for, hvad der skete og hvordan jeg havde det i gerningsøjeblikket.« Under sin forklaring i retten fortalte manden, at han som dreng kom til Danmark fra Irak. Han er blevet hårdt opdraget med korporlig afstraffelse og en del vold i hjemmet. »Min familie er ikke dysfunktionel, men det har været svært at være til. Det er et arabisk hjem, men når jeg er uden for, er jeg i Danmark,« fortalte MA. I en gammel mentalerklæring fra 2015 beskrives han som psykotisk og lidende af paranoid skizofreni, men han kan ikke anses for at være sindssyg. Retslægerådet finder også, at han lider af paranoid skizofreni og anbefaler anbringelse på psykiatrisk afdeling af den tiltalte. Sagen afsluttes på onsdag den 30. januar, hvor domsmandssagen fortsætter fra kl. 9.15.

Ydermere var han også tiltalt for røveri og forsøg på røveri mod to banker i Ringsted ved middagstid 19. februar sidste år - altså godt halvandet døgn efter økseoverfaldet i Birkerød.



Og endelig var han tiltalt for vold mod tjenestemand i funktion ved 26. februar sidste år - altså en uge efter sin anholdelse på pornoklubben Club 34 i Istedgade i København - at have slået en fængselsfunktionær med en knytnæve i ansigtet på gangen i Politigårdens Fængsel i København.

Den 30-årige er tidligere straffet flere gange. Han blev løsladt fra afsoning af en straf på tre års fængsel for røveri fra Nyborg Statsfængsel 2. februar sidste år - altså kun et par uger før økseoverfaldet i Birkerød, hvor hans forældre bor.

Under retssagen i Lyngby forklarede han igen og igen, hvordan han i tiden op til økseoverfaldet hele tiden havde hørt stemmer. Under sin varetægtsfængsling har han været anbragt på Sikringsafdelingen i Slagelse, hvor han selv føler, at han er blevet hjulpet af medicin.

»Jeg har indset nødvendigheden af medicinen. Det er altafgørende for mig. Jeg forstår alvoren i det her. Absolut,« sagde han til domsmandsretten inden dommen.

Anbringelsesdommen betyder, at sagen skal omkring en dommer, før manden engang ude i fremtiden kan komme på fri fod.