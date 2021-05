Da Anette Petersen torsdag aften ville lufte sine hunde på en sti nær sit hjem, blev hun mødt af en betjent og en afspærring.

»Jeg synes, at det kommer lidt for tæt på. Det er bekymrende,« siger hun.

Den 52-årige roskildenser kunne ikke gå den planlagte rute ad Astersvej i Roskilde, for her var en 29-årig mand kort forinden blev stukket ned med kniv og alvorligt såret, og derfor var politiet mødt talstærkt frem.

Manden havde ligeledes været ude med sin hund – og sin hustru – og her endte han ifølge vidneudsagn til politiet i en diskussion med to unge mænd på en knallert, fordi han påpegede, at de kørte meget hurtigt.

Det endte i 'diskussion og tumult', inden de to på knallerten stak ham flere gange i arm og bryst med en kniv. Han er i nat blevet opereret på Rigshospitalet og er nu uden for livsfare.

Med egne ord benytter Anette Petersen 'tit' den pågældende del af Astersvej, der er en cykel- og gangsti og derfor oplagt til luftning af de to bomuldshunde Ollie og Enya. Også fordi den giver adgang til andre stisystemer og skovområder.

Torsdag aften skulle hun sammen med sin mand have fulgt parrets 27-årige datter, der bor i nærheden, hjem. I stedet måtte de tage bilen.

Selvom hun betegner området som »stille og roligt«, kan hun alligevel godt genkende konturerne af den blodige virkelighed, der angiveligt ramte den 29-årige mand torsdag aften.

Knivoverfaldet fandt sted ved den røde markering, foran Jacobskirken på strækning af Astersvej, der kun er gang- og cykelsti. Vis mere Knivoverfaldet fandt sted ved den røde markering, foran Jacobskirken på strækning af Astersvej, der kun er gang- og cykelsti.

Hun er selv tidligere stødt på unge mænd, der kører hurtigt på knallert op og ned ad den ellers rolige del af Astersvej, hvor der altså ikke må køre biler.

»Ja, det er ikke første gang, at det er sket. Jeg har faktisk tit sagt til min mand, at han ikke skal sige noget, for man ved ikke, hvornår man får en kniv i maven. Vi har snakket om det, og vi er i stedet gået ind til siden, og så er de suset forbi,« siger Anette Petersen, der bor på den nærliggende Bonderosevej:

»Vi har også været udsat for, at der kommet en bil blæsende med nogle unge mennesker, og den skal jo slet ikke være der: Det er en gang- og cykelsti, og den er smal.«

Anette Petersen understreger dog, at hun aldrig selv har oplevet noget lignende i nærområdet, hvor der både ligger skovområde, boldbaner, kolonihaver, en kirke, villaer, boligblokke, en faktabutik, en børnehave og ikke mindst den store Østervangsskolen.

Mogens Ohm Jensen er sognepræst ved Jacobskirken i Roskilde – det var uden for kirken, at den 29-årige mand blev stukket ned. Vis mere Mogens Ohm Jensen er sognepræst ved Jacobskirken i Roskilde – det var uden for kirken, at den 29-årige mand blev stukket ned.

Det samme siger sognepræst Mogens Ohm Jensen.

Han er tilknyttet Jacobskirken, der også ligger på Astersvej. Det var lige uden for den, at knivoverfaldet på den 29-årige mand skete.

»Det er helt nyt for mig, at sådan noget er sket her. Hvad jeg kan huske, har der ikke været noget lignende i kvarteret i den tid, jeg kan huske,« siger Mogens Ohm Jensen:

»Det er ikke sådan, at det er en rabarberkvarter eller et socialt boligbyggeri med store sociale udfordringer. Det kan man ikke kalde det. Der er en skov og et godt stisystem, og derfor er der mange, der lufter hunde her. Og der er skolebørn, der cykler forbi på Astersvej hver eneste dag.«

Politet havde torsdag spærret af foran Jacobskirken. Vis mere Politet havde torsdag spærret af foran Jacobskirken.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til B.T., at flere vidner har henvendt sig i løbet af fredagen, mens hverken gerningsmændene eller kniven, der blev brugt ved overfaldet, er blevet fundet.

»Vi har fået mange gode henvendelser fra vidner, der giver os et godt billede af, hvad der er foregået på stedet, og så er vi selvfølgelig også ude for at sikre noget overvågning i området,« siger politikommissær Rasmus Brink-Frendrup, der er leder af efterforskningsafdelingen for personfarlig kriminalitet:

»Vi hører meget gerne fra endnu flere, der måtte have oplysninger til sagen, og det står jo også de to personer på knallerten frit for at ringe til politiet, så vi kan få en snak om episoden.«

Politiet har udsendt følgende signalementer af de to gerningsmænd, der flygtede på deres knallert efter overfaldet omkring klokken 21.45.

Den ene gerningsmand: Mand, mellemøstlig af udseende, 20-25 år, 180 centimeter, almindelig kropsbygning. sort, mellemlangt 'slikhår' til skulderen, sort fuldskæg. Iført sort tøj og bevæbnet med en kniv.

Mand, mellemøstlig af udseende, 20-25 år, 180 centimeter, almindelig kropsbygning. sort, mellemlangt 'slikhår' til skulderen, sort fuldskæg. Iført sort tøj og bevæbnet med en kniv. Den anden gerningsmand: Mand, mellemøstlig af udseende, 20-25 år, almindelig kropsbygning. Iført sort tøj.

Indtil videre har den voldsomme episode ikke fået Anette Petersen til at overveje at gå en ny rute med hundene Ollie og Enya.

»Selvfølgelig er der mange unge mennesker i området på grund af skolen, men vi har ikke oplevet noget ubehageligt, og det skræmmer mig ikke så meget, at jeg ikke længere vil gå den vej. Jeg kommer bare helt sikkert aldrig til at sige noget til nogen, hvis noget lignende skulle ske,« siger hun.