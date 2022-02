»Jeg kan næsten ikke sove om natten, fordi jeg er så hidsig.«

Andy Vestergård vågnede klokken fire natten til tirsdag. Det var her, det for alvor ramte ham; chokket og harmen over det, der var sket lørdag eftermiddag.

Her var han og hans seksårige datter kommet kørende ad Absalonsgade på Vesterbro. Han på sadlen. Hun i elcyklens lad foran.

Han kørte mod ensretningen. Det vidste han godt, for han har gjort det hundredvis af gange før. Og der er med hans ord masser af plads på gaden, så det har aldrig tidligere været et problem.

Men det skulle det blive denne eftermiddag, da en rød, nyere femdørsbil pludseligt kom kørende mod dem.

Andy Vestergård holdt et skarpt øje med den. Han fik sågar øjenkontakt med føreren, der dog fortsatte lige ud. Lige mod far og datter.

»Han kom tættere og tættere på, og jeg kunne godt se, han ikke havde tænkt sig at flytte sig, selvom der var masser plads,« fortæller han.

Selv kom han og datteren med 25 kilometer i timen. I hvert fald indtil han besluttede at bremse hårdt op. Og så ramte bilen ladet med datteren.



Det næste, Andy Vestergård registrerede, var ordene fra manden, der nu havde bakset sig ud af bilen.

»Idiot, så kan du se, hvad der sker, når man kører mod ensretningen,« gengiver han.

Han, datteren og elcyklen sad nu kilet fast mellem den røde og en parkeret bil. Begge uskadte. Men chokerede.

Af samme årsag responderede den 48-årige far ikke på råberiet. Han ønskede heller ikke at skabe en scene foran datteren, selvom han var overbevist om, at bilisten havde gjort det med vilje.

»Det kunne virkelig være gået galt. Det kan godt være, han havde ret til at køre frem, men det gør det ikke okay at køre ind i andre,« konstaterer Andy Vestergård her et par dage efter.

Han nåede ikke at få nummerpladen på den røde bil. Men han agter at politianmelde sagen. Også selvom det kan koste ham en bøde for at køre mod ensretningen.

»Det ansvar tager jeg gerne på mig,« fortæller han.

Tilføjer så, at man nok skal køre efter loven. Men at det vigtigste er ifølge ham at køre efter forholdene.

»Ellers kommer man jo ikke rundt i en by som København.«

Kan du ikke godt forstå, at bilisten bliver irriteret over, at du ikke overholder færdselsreglerne?

»Jo, det kan jeg sagtens forstå. Jeg er også selv bilist. Men så længe cyklisterne ikke udsætter bilisterne for pludselige overraskelser på vejen, og så længe man har udsyn, mener jeg, der skal være plads til alle.«

»Og så forsøger jeg i øvrigt ikke at køre folk ned. Dér ligger forskellen.«

Hvad vil du sige til de B.T. læsere, der måske tænker, at du bare kunne have overholdt færdselsloven?

»At de bør flytte til København med en cykel. Så kan de prøve, hvordan det. Nogle gange er man nødt til at bøje reglerne for at komme frem.«

Det vigtigste er, at man viser hensyn og opføre sig ordentligt, er altså budskabet fra Andy Vestergård:

»Jeg kunne godt tænke mig at få opmærksomhed på, at man ikke kan køre ind i folk på den her måde. Og også få fat i den pågældende og vise ham, at det altså ikke er i orden.«

»Hvis man er villig til at udsætte folks liv for fare på den måde, skal man ikke have kørekort,« siger han.