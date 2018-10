28. september blev Danmark lukket ned af en større politioperation. Ifølge PET skyldes det, at dem iranske efterretningstjeneste havde planlagt et attentat på dansk grund. Udenrigsministeren er klar i mælet:

»PET vurderer, at Iran har planlagt attentat i Danmark. Fuldkomment uacceptabelt. Regeringen vil reagere over for Iran og taler med europæiske partnere om yderligere tiltag,« lyder reaktionen fra den danske udenrigsminister Anders Samuelsen kort tid efter pressemødet blev afholdt.

I forbindelse med den omfattende politiaktion er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt for at have sat "iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark".

Foreløbigt er den anholdte også sigtet for at tage del i forberedelserne til attentatet. PET-chefen Finn Borch Andersen kunne oplyse, at manden nægter sig skyldig. Vedkommende er varetægtsfængslet til 8. november.

Truslen er ifølge Finn Borch Andersen ikke elimineret. Han ønskede ikke at kommentere på, hvorvidt man har været i kontakt med iranske myndigheder om den meget alvorlige sag.

Målet for attentatet er ifølge PET en gruppe af tre iranere, som bor i Ringsted.

PET har fået hjælp fra de norske og svenske efterretningstjenester, PST og Säpo.

»Vi står med en usædvanlig og efter vores opfattelse meget alvorlig sag. Vi har med en iransk efterretningstjeneste at gøre, der planlægger et angreb på dansk grund.«

»Det siger sig selv, at det under ingen omstændigheder er noget, vi kan eller vil acceptere,« sagde Finn Borch Andersen.

Også justitsminister Søren Pape Poulsen fordømmer det planlagte attentat:

»I Danmark står vi vagt om vores demokrati, vores frihed og vores tryghed. Gennem dygtigt efterretningsarbejde har PET anholdt en norsk statsborger af iransk oprindelse,« siger han til Ritzau i en skriftlig kommentar og fortsætter:

»Der er tale om en meget usædvanlig og meget alvorlig sag. Denne sag er fuldstændig uacceptabel, og det vil regeringen gøre helt klart over for Iran.«

Der bliver afholdt et pressemøde i Udenrigsministeriet klokken 18.30 tirsdag aften.