Tirsdag formiddag vågnede Kevin Petersen op til en tyk tåge udenfor sin lejlighed, og en kat der galpede op.

Da han kom hen til stuevinduet, kunne han til sin store forskrækkelse se, at der stod ild og røg ud fra hans nabo og vens lejlighed i opgangen ved siden af.

»Hele gaden var fyldt af brandvæsnet, og jeg kunne med det samme se, at der stod røg og ild i lejligheden,« fortæller han til B.T.

Hans ven, 47-årige Anders, boede nemlig netop i den lejlighed på Ringkøbingvej i Aarhus midtby, som Østjyllands Brandvæsen tirsdag formiddag kort før klokken 12.00 måtte haste ud til.

Opgangen blev hurtigt evakueret, og røgdykkere kæmpede med at få branden under kontrol. Både i Anders' lejlighed og lejligheden over, hvor røgen også havde spredt sig til.

Branden opstod tirsdag formiddag, hvorefter beboerne blev evakueret. Foto: Øxenholt foto Foto: Vis mere Branden opstod tirsdag formiddag, hvorefter beboerne blev evakueret. Foto: Øxenholt foto Foto:

Men selvom de allerede en time senere havde den under kontrol, så stod ingen af Anders' ting til at redde.

»Han har ingenting i forvejen og de få ting, han havde, som boksmadras, spisebord og et lille tv, er alt sammen brændt væk. Alt er futtet af deroppe,« fortæller Kevin Petersen, der dog heldigvis kan fortælle, at Anders er i god behold trods lidt skader på kroppen, som betyder at han lige nu går med krykker.

»Jeg tror, han er okay, men han er rørt og lider at dårlig samvittighed over alt det bøvl, som det har givet, især overfor naboerne, men jeg har sagt, at det er, hvad der kan ske. Det var jo et uheld,« siger Kevin Petersen.

Det bekræfter Anders også overfor B.T., da vi fredag eftermiddag kort taler med ham. Han fortæller, at det er fødderne, skaden er gået ud over.

»Da jeg løb frem og tilbage for at slukke ilden, fik jeg lidt glasskår op i foden, fordi jeg er i strømpesokker, så jeg er blevet syet i højre fod, og har fået et par krykker,« siger han.

Kevin Petersen og Anders har været naboer i omkring fire år, men har kendt hinanden lang tid før det. De har nemlig begge en fortid som Hus Forbi-sælgere.

Netop derfor satte Kevin Petersen også straks gang i en indsamling til sin gode ven, da han så hvordan lejligheden så ud.

En indsamling som på under et døgn indkasserede næsten 5.000 kroner.

»Det kom helt bag på mig, at det gik så hurtigt. Folk har doneret alt fra 25 kroner til 1000 kroner, og de har også sendt beskeder. Men det er ikke engang bare penge, de har også tilbudt senge, tv, køkkenudstyr og tøj. Det er helt overvældende, det er næsten svært at holde styr på alle de tilbud,« fortæller Kevin Petersen og fortsætter:

»Så jeg sætter mig lige ned til Anders og så ser vi, hvad han kan bruge, men jeg tror, han kan bruge det hele faktisk.«

Kevin Petersen er i dag frivillig i foreningen 'Hjemløs i Aarhus', og den forening inddragende han også kort efter branden.

Det resulterede i, at Anders, med hjælp fra stifteren af foreningen Rikke Sejthen, inden for 24 timer også havde et hotelværelse og en ny bolig, som han snart kan flytte ind i.

»Det er simpelthen for vildt. Jeg føler mig slet ikke værdig til at tage imod alt det. Det er meget overvældende,« lyder det fra Anders, som fortæller, at han er blevet overdynget med kærlighed rigtig mange steder fra.

»Der er også en anden nabo, der har samlet ting ind som køkkengrej, og folk jeg ikke har snakket med i mange år har også hjulpet. Der er rigtig mange folk, jeg skal takke,« siger han.

Østjyllands Politi oplyser til B.T. at efterforskningen på stedet er afsluttet, og at der ikke kunne konkluderes en årsag til branden.