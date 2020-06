En trafikulykke ved Bogense på Nordfyn kostede søndag aften tre mennesker livet.

De dræbte var tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens (V) nære medarbejder Mads Hoppe og hans mor og faster.

Anders Fogh Rasmussen, der fra 2001 til 2009 var statsminister og fra 2009 til 2015 generalsekretær for Nato, stiftede i 2015 konsulentfirmaet Rasmussen Global.

Her var Mads Hoppe ansat som Foghs personlige assistent.

- Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at vores kollega Mads Hoppe er afgået ved døden i en bilulykke sammen med sin mor og faster, der også begge omkom, skriver Anders Fogh Rasmussen i en mail til Ritzau.

- Mads var hjertet i vores organisation samt en vedholdende og dygtig assistent. Men vigtigst af alt: han var vores gode ven. Vi henvendte os alle til Mads for gode råd eller en hyggelig snak. Mads var kontorets livlige sjæl, og han vil i allerhøjeste grad blive savnet. Vores tanker går til Mads' familie efter denne ubegribelige tragedie.

Ulykken skete i T-krydset mellem Odensevej og Assensvej. Her kom en 26-årig mand ifølge en passager i hans bil kørende med 140-150 kilometer i timen ad Assensvej og torpederede familiens bil, da den kørte ud fra Odensevej.

Efter ulykken stak den 26-årige stak af, men blev senere anholdt, og mandag blev han fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Odense.

Den sigtede har erkendt, at han kørte for hurtigt, og at den anden part må have undervurderet hans hastighed. Til gengæld nægtede han sig skyldig i spirituskørsel og uagtsomt manddrab.

Dommeren besluttede, at han skal sidde varetægtsfængslet i foreløbig fire uger - en afgørelse han kærede til Østre Landsret.

