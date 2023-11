For anden gang på mindre end et år frygter medarbejderne på en række jyske og fynske aviser at få sparket.

En ny fyringsrunde rammer nemlig mediekoncernen Jysk Fynske Medier (JFM).

Det skriver Mediawatch, som kan fortælle, at JFM skal spare 43 millioner kroner for at få budgettet for næste år til at hænge sammen.

Årsagen er faldende annonceindtægter, forklarer administrerende direkte Jesper Rosener til mediet.

Mange af pengene skal hentes ved at skære i antallet af medarbejdere.

»Det er forbandet ærgerligt, hvis jeg skal være ærlig. Vi kunne virkelig godt have tænkt os at være foruden. Men udviklingen på annoncemarkedet er skyllet ind over os. Vi kan ikke lægge vores budget for 2024 uden omkostningsreduktioner,« lyder det fra direktøren.

Der skal spares 12 millioner kroner på de redaktionelle omkostninger, mens de øvrige dele af koncernen skal nedbring deres udgifter med 31 millioner kroner.

Medarbejderne blev orienteret på mail torsdag morgen, og siden er tillidsrepræsentanterne blevet bestormet med spørgsmål:

»Jeg har fået mange sms’er, Messenger-beskeder og mails, hvor folk fortæller, at de er triste og kede af det. Det arbejde, der forestår nu, er, at jeg og de andre tillidsfolk svarer og hjælper kollegerne til at komme igennem det her,« siger tillidsrepræsentant Connie Bøgwad Schmidt til fagbladet Journalisten.

Det er ikke engang et år siden, at Jysk Fynske Medier sidst var gennem en større sparerunde med fyringer.

I december 2022 blev medarbejderne sendt på juleferie med beskeden om, at en fyringsrunde ventede i januar.

Dengang endte 39 medarbejdere med en fyreseddel.

Derudover indgik fem medarbejdere en aftale om frivillig fratrædelse, mens 13 andre fik besked om, at de skulle flyttes til andre funktioner.