En 30-årig rumænsk lastbilchauffør kan miste både sit kørekort og sin lastbil.

Jydske Vestkysten skriver, at rumæneren søndag er blevet varetægtsfængslet frem til den 14. februar efter, at han gik amok i Rødekro lørdag.

Politiet blev kaldt ud til en overfaldsalarm i Netto, hvor den temmelig berusede chauffør var meget aggressiv og blandt andet spyttede efter flere kunder.

Til Jydske Vestkysten fortæller Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, at efter at være blevet smidt ud af butikken, sætter chaufføren sig op i sin lastbil med anhænger og forsøger at køre fra stedet. Han når dog ikke langt, da han kører direkte ind i en parkeret bil.

»Vi får fat i ham derude og vurderer, at han er svært beruset. Vi får lavet en alkotest på sygehuset, da han hverken kan eller vil medvirke til vores egen, og den viser en promille, der er langt over 2,0,« siger vagtchefen.

Når man kører med en promille over 2,0 regnes det som vanvidskørsel, og det vil chaufføren nu blive sigtet for. Lastbilen er også blevet beslaglagt, og den kan blive taget helt fra rumæneren.

Chaufføren vil også blive sigtet for vold, da han spyttede efter flere kunder i Netto.