Utilfredshed med fyldet på en pizza fik tirsdag eftermiddag en mand til at gå amok på Eskilstrup Pizza i Eskilstrup på Falster.

Det skriver Folketidende.

Omkring klokken 17:20 tirsdag eftermiddag kom manden ind på stedet og brokkede sig over fyldet på en pizza.

Ifølge Folketidende var han utilfreds over, at kokken angiveligt skulle have kommet afføring og andre kropsvæsker på hans venindes pizza.

Manden tog en stol, som han brugte til at smadre kasseapparatet.

Derefter han forlod stedet.

Anmelderen fortalte til politiet, at manden tidligere har ringet til pizzeriaet mindst 25 gange og lovet dem øretæver.

