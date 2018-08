Det gik ikke ud over øregangene, men derimod offerets baghoved, da en 45-årig mand i april gik amok i vrede med sin guitar i sin lejlighed på Nørrebro i København.

I vrede over en forsvunden klump hash smadrede han sin akustiske guitar til pindebrænde i hovedet på sin ven, der efterfølgende måtte syes for adskillige flænger i baghovedet, ligesom han pådrog sig en afværgelæsion på armen.

»Jeg havde besøg af en kammerat, som jeg havde kendt i fire-fem måneder. Vi havde drukket lidt, da vi blev uenige om noget hash, som han ville tage fra mig. Jeg bad ham tre gange om at lægge det tilbage på bordet, men da han ville gå sin vej med hashen i brystlommen, kom vi i tumult og jeg ramte ham skråt bagfra i hovedet med min guitar,« erkendte den 45-årige mand torsdag formiddag i Københavns Byret.

Her er han sigtet for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter efter straffelovens paragraf 245, fordi han anvendte et redskab under voldsudøvelsen mod kammeraten. Og voldsredskabet var altså noget så usædvanligt som en guitar.

»Min guitar splintrede første gang, jeg ramte ham. Den var jo lavet af krydsfiner og ikke så tyk, så selv om jeg ikke brugte fuld kraft, stod jeg allerede efter første slag kun med håndtaget i hånden. I alt slog jeg ham tre gange med guitaren,« forklarede den 45-årige foran dommeren i Københavns Byret.

Efter voldsepisoden flygtede det forslåede offer ud af lejligheden, og den 45-årige skyndte sig selv at ringe efter politiet, fordi han frygtede, at offeret kunne være kommet alvorligt til skade.

Ved retsmødet i Københavns Byret var der egentlig lagt op til, at voldssagen kunne afsluttes som en tilståelsessag, men dommeren besluttede, at sagens videre forløb skal afvente en frivillig mentalundersøgelse af den 45-årige. Det vil formentlig tage et halvt års tid at få foretaget.