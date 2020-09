En kunde i Rema 1000 måtte tirsdag aften en tur på hospitalet efter sammenstød med en ekspedient. Det oplyser Helsingør Dagblad.

Klokken 20.15 fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om tumult i Rema 1000 på Esrumvej.

»Det opstår en form for konflikt, der fører til tumult mellem en kunde og en medarbejder i Rema 1000,« siger Camilla Priegel, der er vagtchef ved Nordsjællands Politi.

Ifølge Helsingør Dagblad opstod der en diskussion mellem den 65-årige kunde fra Helsingør og den mandlige medarbejder et par timer før anmeldelsen blev indgivet.

Diskussionen opstod, fordi medarbejderen havde lukket den kasse, den 65-årige mand havde ventet i kø for at komme frem til.

Diskussionen førte til, at den 65-årige mand faldt til jorden. Han blev efterfølgende hentet med ambulance og kørt til skadestuen på Hillerød Hospital til kontrol for sine skader.

Camilla Priegel oplyser til B.T., at den 65-årige har meldt butiksmedarbejderen til politiet, og at der på den baggrund er oprettet en voldssag hos Nordsjællands Politi.

De to parter har afgivet forskellige forklaringer til politiet, som nu har indledt en efterforskning. Flere vidner skal afhøres, og politiet har indhentet kameraovervågning for at klarlægge hændelsesforløbet.