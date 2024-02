I en kæmpebrandert med mindst 2,7 promille alkohol i blodet er det en virkelig skidt idé at slå på en taxachauffør i fuld fart og hive i bilens rat.

Særlig når taxaen kører på motorvejen, så både taxachaufføren, andre bilister og gerningsmanden selv risikerer at miste livet, hvis hyrevognen kommer ud af kurs.

Det må en 50-årig mand fra København erkende, efter at han i maj sidste år skulle hjem fra et besøg hos nogle venner i Måløv.

Han skulle egentlig have sovet der, men efter at have fået rigeligt med vin og rom, blev han sat på en taxa, og så gik det for alvor galt under køreturen hjem.

På Hillerødmotorvejen ved Gladsaxe begyndte passageren at blive så urolig, at taxachaufføren satte farten ned til 60-80 kilometer i timen.

Først havde den berusede passager slået på forruden og sparket til nøglen i tændingslåsen.

Straks efter tog han også fat i rattet og hev i det, så taxaen slingrede og kom lidt ud af vognbanen, som den kørte i.

Taxachaufføren mistede kort styringen, men holdt godt fast i rattet og ville køre ind til siden. I det samme gav passageren ham et knytnæveslag, der ramte chaufføren i hovedet på kindbenet.

Som vidne i byretten i Glostrup beskrev taxachaufføren det ifølge dombogen, som om han nærmest følte, at der var »et lyn i bilen.«

Alligevel fik han bilen ind i nødsporet, og de kom begge ud af bilen. Kort efter slog en anden taxachauffør alarm til politiet, og den nu 50-årige mand blev lagt i håndjern.

Forinden havde han dog nået at begå yderligere et par lovovertrædelser over for politifolkene.

Dels ville han ikke oplyse navn, adresse og fødselsdato til betjentene, som man har pligt til ifølge retsplejeloven.

Og dels nåede han også at true den ene politiassistent med ordene: »Du aner ikke, hvad du har gang i. Dit liv er slut nu.«

I byretten i Glostrup nægtede den tiltalte passager sig skyldig i hovedparten af tiltalepunkterne. Alligevel endte han med at blive idømt syv måneders ubetinget fængsel.

Samtidig blev han også frakendt kørekortet for fire år. Han har tidligere for en halv snes år siden fået frakendt kørekortet i tre år i forbindelse med en dom på 20 dages fængsel for spritkørsel.

Den 50-årige har anket dommen fra Glostrup til Østre Landsret, hvor den skal behandles i nær fremtid.