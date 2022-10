Lyt til artiklen

Han var ikke selv mødt op.

Hverken til at forklare sig eller høre rettens dom i den sag, han var tiltalt i. Og som han i øvrigt også blev dømt i.

Rettens afgørelse byggede derfor på de vidner, der torsdag slog vejen forbi Retten i Nykøbing Falster for at fortælle deres side af sagen. Fortælle om deres voldsomme møde med den 28-årige mand i fængslet.

Ni fængselsbetjente indtog i løbet af dagen vidneskranken. Alle som ofre for den 28-åriges aggressioner.

Hver især fortalte de, hvordan han havde truet dem og i nogle tilfælde også slået dem, mens de passede deres arbejde i fængslerne.

I Vestre Fængsel i København skulle en af betjentene i november 2020 være blevet kaldt flere skældsord. »Fucking abe« og »perker« skulle den 28-årige have raset mod fængselsbetjenten, inden sidstnævnte og en kollega senere samme dag skulle flytte den nu dømte til en anden celle.

»Tror I ikke, vi kan få fat på jer udenfor?«

»Vi truer ikke, vi gør det bare,« skulle den tiltalte have truet, mens han slog ud med armene og bankede sig på brystkassen.

Netop den novemberdag skulle den 28-årige overflyttes til Storstrøm Fængsel på Falster.

Her skulle de verbale overfusninger være fortsat.

»Det er synd, at det måske går ud over en transportbetjent eller en sygeplejerske, når de går ud af fængslet. Når I er i civil, kan vi jo ikke kende forskel på jer,« skulle det have lydt fra den 28-årige, der også skulle have nævnt LTF.

Netop hans brug af »vi« og »LTF« betyder, at han ikke alene var tiltalt for trusler, men også for at være en del af den ulovlige bande Loyal to Familia.

Godt fire måneder senere var den så gal igen. Og denne gang eskalerede det.

Da den dømte 22. marts skulle overflyttes til en isolationscelle, fik betjente at vide, at »blodet ville flyde, hvis de gjorde noget«.

I anklageskriftet står det beskrevet, at han skulle udsat fire betjente for vold. Knytnæveslag og skub.

Men for retten forklarede to af dem, at de ikke vidste, om det var bevidst fra den 28-åriges side. Eller om de blot var blevet ramt, fordi der opstod tumult.

Derfor fandt retten ham da også kun skyldig i vold mod to af betjentene.

Ellers blev han mere eller mindre kendt skyldig i samtlige af anklageskriftet fire forhold. I et forhold om hash blev han dog frifundet for at have modtaget og besiddet 100 gram hash til videreoverdragelse. Her blev han kun dømt for besiddelse af 35,3 gram.

Seks måneders ubetinget fængsel – i tillægsstraf – skulle det koste ham, vurderede retten.

Og efter at have fået overleveret afgærelse fra sin forsvarer, Peter Secher, har han valgt at modtage den.

Netop Peter Secher havde fra den 28-årige fået samtykke til at køre sagen uden hans tilstedeværelse. Hvorfor, han ikke selv dukkede op, er uvist.

Men sikkert er det, at forsvareren er tilfreds med resultatet.

»Straffen landede det helt rigtige sted. Han blev nemlig frifundet for dele af tiltalen,« lyder det i en sms til B.T.