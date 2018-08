En kvindelig betjent i den argentiske hovedstad Buenos Aires er blevet forfremmet, efter at have ammet en fremmed baby på et hospital.

Celeste Ayala var på arbejde som vagt på børnehospitalet, da et grædende spædbarn blev bragt ind. Ayala kunne se, at drengen var sulten, og at hospitalets personale havde for travlt til at tage sig af ham.

Derfor spurgte hun med det samme lægerne om tilladelse til at holde drengen og amme ham, skriver det argentinske medie La Nacion.

Tilladelsen blev givet, så Ayala åbnede sin politiuniform og satte sig til at amme barnet på en stol i hospitalsgangen. Den lille dreng stoppede derefter øjeblikkeligt med at græde.

I sin fritid arbejder Celeste Ayala som frivillig på en brandstation. Også her er de stolte over hendes heroiske handling. Foto: CEN Vis mere I sin fritid arbejder Celeste Ayala som frivillig på en brandstation. Også her er de stolte over hendes heroiske handling. Foto: CEN

Ayalas kollega Marcos Heredia tog et billede af episoden, som han efterfølgende delte på sociale medier for at hylde sin kollega.

»Jeg vil gerne vise omverdenen den store kærligehed, du gav det lille barn i dag. Du kendte ikke barnet, men tøvede ikke med at behandle ham, som var du hans mor. Du var ligeglad med, om han var beskidt, som de ansatte på hospitalet ellers sagde. Godt arbejde, min ven,« skrev Marcos Heredia på Facebook.

Billedet af den ammende betjent er gået verden rundt. Som tak for indsatsen er hun nu blevet forfremmet.

Det oplyser Cristian Ritondo, der har titel af proviensiel sikkerhedsminister i Buenos Aires. På twitter deler han et billede, hvor han takker betjenten personligt.

Hoy recibimos a Celeste, la oficial que amamantó a un bebé en el Hospital de Niños de #LaPlata para notificarle su ascenso. Queríamos agradecerle en persona ese gesto de amor espontáneo que logró calmar el llanto del bebé. La policía que nos enorgullece, la policía que queremos. pic.twitter.com/8aBp0Xj4Zj — Cristian Ritondo (@cristianritondo) August 17, 2018

»I dag modtog vi Celeste, der ammede en baby på LaPlata Children's Hospital for at underrette hende om hendes forfremmelse. Vi ønskede at takke hende personligt for den spontane kærlighedsgestus, som formåede at berolige den grædende baby. Det politi, der gør os stolte, er det politi, vi ønsker,« skriver han.

Betjenten, der selv er mor til tre, har fortalt lokale medier, at synet af det grædende barn gik lige i hjertet på hende.

»Jeg lagde mærke til, at han var sulten, for han puttede sin hånd i sin mund, så jeg spurgte om jeg kunne kramme ham og amme ham.«

»Det var et sørgeligt øjeblik, og det knuste mit hjerte at se ham sådan. Samfundet bør være mere opmærksomme på problemer med udsatte børn,« siger hun.