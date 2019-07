Komiker har fjernet ulovlig storskærm fra sin grund - men planlægger at montere en ny, der er dobbelt så stor.

Efter lang tids tovtrækkeri med både naboer og politiet har komiker Amin Jensen besluttet at fjerne en reklameskærm foran sit hjem.

Det skriver TV2 Lorry.

Amin Jensens kamp for at få lov til at have en storskærm på sin grund på Gammel Køge Landevej i Hvidovre er dog ikke slut. Han planlægger nemlig at montere en skærm, der er dobbelt så stor som den foregående.

Skærmen, der nu er fjernet, var ti kvadratmeter stor og vendte ud mod Gammel Køge Landevej. Den fungerede som en reklametavle - både for Amin Jensen selv og for andre annoncører, der måtte købe reklameplads.

Men Amin Jensens naboer klagede over skærmen. Først blev sagen om skærmen taget op i kommunalbestyrelsen i Hvidovre, som derefter bad politiet tage stilling til, hvorvidt storskærmen var i strid med lokalplanen.

Og det var den. Retten i Glostrup afgjorde i maj, at Amin Jensen skulle tage skærmen ned. Først nu retter han sig efter påbuddet - for en kort stund.

- Jeg har solgt storskærmen. Og så har jeg købt en ny og større. Faktisk er den over dobbelt så stor, siger Amin Jensen til TV 2 Lorry.

- Den gamle skærm var cirka 10 kvadratmeter. Den nye er på 22.

Den nyindkøbte storskærm bliver monteret på taget af hans hjem. Amin Jensen forventer, at den er klar til brug om cirka ti uger.

Desuden har Amin Jensen anket byrettens afgørelse om, at han ikke havde ret til at have en storskærm opsat langs Gammel Køge Landevej.

På TV2 Lorrys spørgsmål om, hvorvidt komikeren denne gang mener, at han er på sikker og lovlig grund, svarer Amin Jensen:

- Ja, det vil jeg mene. Denne skærm er ikke fastmonteret. For det måtte den ikke være.

Komikeren har søgt tilladelse om at opsætte den nye reklameskærm hos Hvidovre Kommune, men har endnu ikke fået svar på sin henvendelse.

I forbindelse med afgørelsen fra Retten i Glostrup blev Amin Jensen idømt en bøde på 5000 kroner for ikke at have efterkommet politiets påbud om at fjerne storskærmen.

/ritzau/