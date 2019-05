En 49-årig mand er dømt for ikke at have efterkommet politiets påbud om at fjerne en stor, digital skærm foran sit hus i Hvidovre.

Manden er identisk med entertaineren Amin Jensen, som gennem de seneste år har haft en konflikt kørende med både kommunen og politiet.

Han er idømt en bøde på 5000 kroner og derefter ugebøder på 3000 kroner for hver uge, han undlader at fjerne skærmen.

Det skriver Vestegnens Anklagere på Twitter.

Allerede tilbage i december blev Amin Jensen lovet dagsbøder, hvis ikke han fjernede den store skærm foran sit hus, hvor han blandt andet reklamerer for sig selv.

I februar talte B.T. med Amin Jensen og Københavns Vestegns Politi, som fortsat vurderede sagen juridisk.

Der er tilsyneladende den proces, der endelig er færdig.

I februar sagde Amin Jensen til B.T., at han vil gerne have sin sag for retten, så han kan få medhold i, at hans skilt ikke er til gene for trafikken.

Men han kan først komme for retten, når han har en bøde i hånden.

Opdateres...