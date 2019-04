Amerikanske myndigheder har forhindret et angreb nær Washington D.C. Det oplyser det amerikanske justitsministerium mandag.

Myndighederne har således anholdt en 28-årig mand fra delstaten Maryland.

Han havde angiveligt planer om at køre en stjålen lastvogn ind i så mange fodgængere så muligt nær et travlt indkøbscenter uden for Washington D.C.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

