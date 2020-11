Civilklædte politifolk udgav sig for at være våbenhandlere på rasteplads på Østjyske Motorvej.

Amerikanske politifolk skal i den kommende tid rejse til Danmark for at fortælle om deres efterforskning i en sag om handel med skydevåben.

Sagen er en af de hidtil største om våbenhandel på nettet og indledes fredag i Retten i Horsens.

To mænd er tiltalt for at ville købe først 20 og derefter 63 skydevåben, mens to andre mænd og en kvinde anklages for at have været kurérer.

Alle fem har tilknytning til Sverige. Tre er serbiske statsborgere, en har rumænsk pas, mens den sidste er svensk statsborger.

Den første levering skete med en postpakke, der blev bragt til en adresse i Vamdrup. Den anden fandt sted på rasteplads Ejer Bavnehøj Vest ved Skanderborg 9. november sidste år.

Her sad forklædte politifolk klar i en varevogn med flere våben. Netop som en kurér havde taget handsker på for at aflevere betalingen på 25.500 euro, slog politiet til, fremgår det af anklageskriftet.

Aftalerne om de mange våben blev indgået efter forhandlinger på "The Dark Web", det såkaldt mørke net, som er en underskov på nettet.

Sælgerne var i virkeligheden betjente ansat i den amerikanske politimyndighed Homeland Security Investigations (HSI).

På et retsmøde i november skal en special agent fra HSI forklare nævninger og dommere i Horsens om "The Dark Web", oplyser advokaturchef Sine Cully fra Østjyllands Politi.

Desuden kommer der en række vidner, som er anonyme, og som muligvis skal afgive forklaring bag lukkede døre. Om de kommer fra USA eller Danmark, og hvad deres stillinger er, ønsker Sine Cully ikke at svare på forud for retssagen.

Sagen skyldes altså agenter - det vil sige politifolk, der spiller skuespil. Den slags metoder bruges sjældent af dansk politi. Her er det forbudt at fremprovokere en forbrydelse, der ellers ikke ville være begået. Og danske undercover betjente må heller ikke forøge grovheden af en lovovertrædelse. Derimod er det udbredt for amerikanske betjente at arbejde med lokkeduer.

Netop dette emne kommer i fokus i de kommende retsmøder, oplyser en af forsvarerne, advokat Jan Schneider.

- Spørgsmålet om lovligheden af de amerikanske myndighedernes optræden bliver et stort tema.

- Lidt forenklet sagt drejer det sig om, hvad domstolene ville sige til, hvis betjente i forklædning stillede sig op på torvet i Horsens og forsøgte at sælge pistoler, hvorefter man springer frem og anholder dem, der siger ja, siger Jan Schneider.

Tidligere har anklagemyndigheden udtalt, at operationen har afsløret et internationalt netværk, som ville skaffe mange og farlige våben til kriminelle miljøer.

Der er planlagt 12 retsmøder. Dommen ventes midt i december.

/ritzau/