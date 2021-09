En dansk mordsag, hvor en ung mor og hendes lille datter blev myrdet og gravet ned i klitterne på Fanø, er kommet under lup i USA.

I Danmark vakte det bestyrtelse, da det grumme dobbeltmord bid for bid blev rullet op for en snes år siden, efter at lille barnehånd pludselig stak op fra sandet i et sommerhusområde på Fanø.

Gerningsmanden var på det tidspunkt for længst flygtet over Atlanten, men blev fældet af sit fingeraftryk og endte med at blive idømt fængsel på livstid bag tremmer i Danmark.

Under retssagen i Esbjerg blev hans utrolige dobbeltliv med et væld af falske dæknavne afsløret, ligesom også en af hans tidligere koner viste sig at være kommet dramatisk af dage. Hun blev dræbt af et elektrisk stød i et badekar, hvor en tændt hårtørrer på mystisk vis havnede i vandet.

Et stort produktionsselskab i Los Angeles har nu fået øjnene op for den spektakulære danske drabssag og er gået i gang med at forberede en dybdeborende dokumentarudsendelse om den uhyggelige sag.

Ikke mindst fordi gerningsmanden, der viste sig at være enhver kvindes mareridt om en tilsyneladende charmerende ægtemand, har et væld af internationale forbindelser til både Asien, Europa og Amerika.

Dobbeltmorderen fra Fanø – Sanjay Sharma – blev i 2001 idømt livsvarigt fængsel i Danmark efter at have forsøgt at skjule sig i Canada og USA.

Derfor håber produktionsselskabet, at den færdige dokumentarudsendelse vil have en så bred appel, at store streamingtjenester eller tv-kanaler vil kæmpe om at kunne vise den.

Amerikanske FBI-agenter, danske politifolk og lufthavnens eget sikkerhedspersonale slog ring omkring den indiske dobbeltmorder fra Fanø, da han landede i Københavns Lufthavn i Kastrup. Foto: Kristian Linnemann/Ritzau Scanpix

»Vores interesse for den danske sag skyldes ikke kun de psykologiske aspekter i de frygtelige forbrydelser, som Sanjay Sharma begik, men også hans livs internationale karakter. Rejser på tværs af lande bliver mere og mere udbredt, så verden bliver bundet tættere sammen, og derfor tror vi, at denne frygtelige sag kan tjene som et lærerigt eksempel på et menneske, der begår kriminalitet på tværs af grænser,« siger producer Angad Batra fra TDR. Productions til B.T.

Det grumme dobbeltmord på Fanø påkaldte sig allerede omkring gerningstidspunktet ved årtusindeskiftet stor opmærksomhed. Både i Danmark og i udlandet.

8. januar 2000 blev ligene af den 22-årige Carla Clasen og hendes toårige datter Natuk fundet gravet ned i klitterne på Fanø.

Dobbeltdrabet var blevet begået tre måneder tidligere – mellem 9. og 12. oktober i et sommerhus på adressen Norges Fjelde 9.

Politiet brugte sporhunde, da man skulle finde de nedgravede lig i klitterne på Fanø. Foto: ERNST VAN NORDE

Den grønlandske kvinde var død af kraniebrud efter voldsomme slag i hovedet. Og den lille pige var blevet kvalt, da hun fik presset ansigtet ned i sandet, viste obduktionerne.

Politiets interesse samlede sig hurtigt om kvindens nylige ægtemand – den indiske verdensmand Sanjay Sharma.

Han var sporløst forsvundet efter at have lejet sommerhuset i efteråret og viste sig at have en særdeles broget fortid.

Charmøren med de brune øjne og det smukke udseende var rejst verden rundt under falske navne og havde i hvert fald tre ægteskaber bag sig. Heraf var to af hustruerne kommet dramatisk af dage.

For ifølge indisk politis mistanke havde han allerede slået sin første kone ihjel med elektrisk stød ved at smide en tændt hårtørrer ned til hende, mens hun lå i et karbad i Østrig.

Den 23-årige indiske stewardesse Razi Singh var kun fem måneder før sin død blevet viet til Sanjay Sharma i et tempel i Indien.

De danske drabsefterforskere kunne se, at manden fra den indiske hovedstad, New Delhi, blandt andet havde besøgt Bangladesh, Thailand, Hongkong, Jamaica, Costa Rica, Brasilien, New York, Schweiz, Østrig, Tyskland og Grønland inden sit skæbnesvangre ophold i Danmark.

På det tidspunkt havde han allerede anvendt fem forskellige navne, efter at han i 1989 havde forladt Indien og var flyttet til USA for at søge lykken.

Bevogtet af civilklædte FBI-agenter blev Sanjay Sharma i juni 2000 udleveret med fly fra New York til lufthavnen i Kastrup. Siden har han været bag tremmer. Foto: Kristian Linnemann/Ritzau Scanpix

I New York mødte han den blot 20-årige Cecilia fra Ecuador. Parret giftede sig i 1992, og året efter fik de en søn.

Men ægteskabet var præget af vold og trusler, og i 1997 gik Cecilia i retten for at få dommeren til at udstede et polititilhold mod hendes mand.

Sanjay Sharma mødte ikke selv op i retten, fordi han allerede på det tidspunkt var rejst tilbage til Indien, hvor han stadig havde statsborgerskab. Ægteskabet fra Ecuador blev ikke formelt ophævet.

I Indien mødte Sanjay Sharma på flyrejser mellem New Delhi og Bombay den smukke stewardesse Razi Singh. De forelskede sig hurtigt og blev gift i 1997. Til svigerfamilien påstod Sanjay Sharma, at han var ansat som politimand i New York.

»Jeg er rystet over, at man i Danmark kan dømme mig uden beviser.« Sådan sagde Sanjay Sharma til B.T. i retslokalet i Viborg??, da han i juni 2001 netop var blevet idømt livstid for dobbeltdrabet på Fanø. Her ses han med sin første kone – den indiske stewardesse Razi Singh – som indisk politi har en mistanke om, at han også dræbte. Foto: NF FRIT

Ved brylluppet betalte brudens familie den obligatoriske medgift, men alligevel krævede ægtemanden kort efter også en bil, et hus og omkring 200.000 kroner.

Da svigerfamilien afviste kravet, mødte svigersønnen en måneds tid efter brylluppet op og raserede deres hus, mens han truede sin svigerfar med en hammer. Svigerfaderen ringede efter politiet, som samme dag anholdt Sanjay Sharma. Ved anholdelsen bar han omkring sin ene ankel et hylster med en pistol.

Det udløste en kort varetægtsfængsling for ulovlig våbenbesiddelse, og undervejs kiggede stewardesse-hustruen tilfældigt i hans papirer. Her opdagede hun til sin bestyrtelse, at hendes mand allerede var gift med kvinden fra Ecuador.

Da han blev løsladt mod kaution, tegnede han en separat forsikring for sin kone, og seks dage senere fløj parret til Østrig. Han med en returbillet – hun på en enkeltbillet.

Efter fem dage i Østrig blev den unge stewardesse fundet død om formiddagen med næsten hele hovedet under vand. Ved siden af hende i badekarret lå en tændt hårtørrer.

Sanjay Sharma forklarede, at han efter en times tid undrede sig over, at hun havde været så længe i bad. Obduktionen viste, at hun kort inden sin død havde haft sex, da der var sæd i hendes skede.

Efter en kort efterforskning vurderede østrigsk politi, at dødsfaldet var en ulykke, da der ikke var konkrete beviser for, at Sanjay Sharma havde slået hende ihjel.

Indisk politi var dog allerede kort efter af en anden opfattelse, da man i modsætning til de østrigske kolleger kendte til parrets turbulente ægteskab.

Bryllupsbillede taget ved Razi Singh og Sanjay Sharmas bryllup den 8. juli 1997. Vielsen fandt sted i et tempel uden for New Delhi. Til venstre for bruden står hendes bror Samrad Singh og til højre for gommen står hans far Bodhraj Sharma.

Kun fem dage efter dødsfaldet fik Sanjay Sharma liget af sin unge kone kremeret i Østrig. Og med tilladelse fra de østrigske myndigheder fik han lov til at fragte hendes aske med hjem til Indien.

Men da han dagen efter ankom til lufthavnen i New Delhi, var asken væk. Angiveligt fordi han under hjemrejsen fik stjålet den taske, som han transporterede asken i.

Den døde stewardesses familie meldte svigersønnen for medgiftsdrab – en ikke helt ualmindelig forbrydelse i Indien. Og kort før jul 1997 blev han varetægtsfængslet for at have dræbt sin kone.

Sanjay Sharma nåede at sidde bag tremmer i halvandet år, mens politiet efterforskede sagen, inden han i marts 1999 havde held til at flygte ved at bestikke to politibetjente, der skulle eskortere ham til og fra et retsmøde.

I månederne efter flugten ledte politiet efter Sanjay Sharma og offentliggjorde fotografier af ham i landets aviser og i tv-programmet 'Indias Most Wanted'. Der blev også udlovet en dusør på cirka 20.000 kroner, men til ingen nytte – den undvegne fange var over alle bjerge.

Ingen ved helt nøjagtig, hvornår det lykkedes Sanjay Sharma at slippe ud af Indien, men i de følgende fem måneder frem til august 1999 rejste han tilsyneladende nærmest verden rundt under dæknavne og med falske pas.

27. august 1999 landede han under den venezuelanske identitet Juan Carlos Sanches Pinto i lufthavnen i Sdr. Strømfjord i Grønland, og kun godt en uge senere giftede han sig på rådhuset i Nuuk med 22-årige Carla Clasen.

De havde mødt hinanden, da hun stod foran Brugsen i Nuuk og solgte noget af sin datters aflagte børnetøj for at få den anstrengte økonomi som bistandsmodtager til at hænge sammen.

Den dræbte Carla Clasen med sin to-årige datter Natuk. Begge blev myrdet på Fanø af Sanjay Sharma, som kort inden havde lyngiftet sig med den grønlandske kvinde. Foto: PRIVATFOTO

Pludselig henvendte charmøren fra Indien sig til hende og tilbød hende nærmest på stedet ægteskab – et tilbud, som den overvægtige, enlige mor overrasket tog imod med glæde.

Hun fik 400 kroner som bryllupsgave af sin mand, men parret tilbragte ikke bryllupsnatten sammen. Han sov i stedet hos et homoseksuelt par i Nuuk, som han havde dyrket sex med, og flyttede aldrig ind hos sin nye kone.

Blot ni dage efter brylluppet rejste han alene fra Grønland til Esbjerg, og få uger senere rejste Carla Clasen og hendes datter også til Danmark fra Grønland.

Den 9. oktober tog den lille familie til et lejet sommerhus på Fanø, men blot tre dage senere rejste Sanjay Sharma tidligt om morgenen med fly til Canada – alene. Konen og hendes toårige datter var derimod sporløst forsvundet.

Dagen før så et vidne en mand, der stod og gravede ved sommerhuset, som i de følgende måneder når at blive udlejet til mindst fem forskellige lejere, der er helt uvidende om, at de bogstavelig talt har lejet et gerningssted til et uopdaget dobbeltmord.

Først 8. februar 2000 gravede det lokale politi ligene af mor og datter op ved en skrænt på sommerhusets grund.

En nabo havde set en barnehånd stikke op af sandet og alarmerede politiet. Politiet gravede først barneliget op ved skrænten og herefter Carla Clasen, der lå begravet i et hul cirka ti meter fra skrænten.

Moderen var blevet banket til døde – datteren kvalt. Ved obduktionen af den lille pige finder retslægerne sand i hendes hals.

De to drab på Fanø fandt sted i oktober 1999, men ligene af mor og datter blev først fundet fire måneder senere, da en nabo så en lille barnehånd stikke op fra sandet i klitterne i sommerhusområdet. Foto: ERNST VAN NORDE

»Der var ikke kvælningsmærker på barnets hals, så enten er hun blevet kvalt med for eksempel en pude, eller også var hun ikke død, da hun blev begravet,« forklarede lederen af drabsefterforskningen, kriminalinspektør Børge Baagø fra det daværende Esbjerg Politi.

Den bortrejste Sanjay Sharma blev hurtigt mistænkt for dobbeltdrabet, og efter knap to uger efterlyste det daværende Esbjerg Politi ham over hele verden via Interpol. Det skete under navnet Juan Carlos Sanches Pinto, som var det navn, som politiet kendte ham under.

Gennembruddet kom først næsten tre måneder senere, da inderen 18. maj 2000 blev anholdt på åben gade i New York. Takket være et fingeraftryk, som han har måttet afgivet, da han under navnet James Kennedy søgte om licens som taxachauffør.

Sanjay Sharma blev lagt i håndjern, da han trådte ud fra en bank, efter at det amerikanske forbundspoliti, FBI, havde overvåget ham i nogle døgn.

FBI lå i forvejen inde med hans fingeraftryk fra immigrationsmyndighederne i Ottawa i Canada. Her blev inderen tilbageholdt, da han ankom fra Danmark 12. oktober uden at have indrejsepapirerne i orden, men efter et par måneder blev han løsladt mod kaution og satte straks kursen mod New York.

Ledsaget af tre civilklædte FBI-agenter blev Sanjay Sharma i blå fængselsskjorte og håndjern fløjet til lufthavnen i Kastrup og dagen efter varetægtsfængslet ved retten i Esbjerg for dobbeltdrabet på Fanø.

En måneds tid efter sin fængsling forsøgte han forgæves at flygte fra arresten i Esbjerg ved at sætte ild til et skab i sin celle. Arrestens 43 indsatte måtte evakures ned i kældergangen, mens branden blev slukket, og af sikkerhedsgrunde overføres inderen til arresten i Horsens.

Og i juni 2001 idømte et enigt nævningeting i Vestre Landsret ham fængsel på livstid.

Straks efter dobbeltdrabet på Fanø flygtede indiske Sanjay Sharma om morgenen 12. oktober 1999 under falsk navn til Canada. Foto: ERNST VAN NORDE

»Alt, hvad jeg kan sige, er, at jeg er blevet dømt for en forbrydelse, som jeg ikke har gjort. En dag vil man måske finde dem, der har gjort det,« sagde han i retten.

»Jeg har aldrig i mit liv oplevet en sag som denne. De har ikke noget på mig. Og jeg er rystet over, at man i Danmark kan dømme mig uden beviser,« tilføjede Sanjay Sharma til B.T., inden han blev ført ud af retslokalet.

Forinden nåede han også at fortælle, at han havde problemer i fængslet, fordi de andre fanger var aggressive over for ham.

Måske har det været årsagen til, at han flere gange har forsøgt at flygte.

I august 2005 byggede han i Nyborg Statsfængsel en fem meter høj flugtstige af stålrør, træstykker og snor, som han nåede helt hen til fængselsmuren med, før han blev opdaget.

Og et par måneder senere prøvede han at flygte fra Anstalten ved Herstedvester ved at sætte ild til sin celle. Seks fængselsbetjente blev indlagt til observation for røgforgiftning, og også livstidsfangen måtte en tur på sygehuset under skarp bevogtning af både fængselsbetjente og politifolk.