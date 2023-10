Flere mennesker forsøgte i nat at adskille to grupper, der var endt i slagsmål ved springvandet på Rådhuspladsen i København.

Da det endelig lykkedes, stod en 16-årig dreng tilbage med et 1-2 centimeter dybt snitsår i halsen. En 22-årig amerikansk kvinde blev anholdt i sagen, sigtet for at snittet den 16-årige med en ødelagt flaske.

Kvinden blev i dag fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret, sigtet for grov vold, da hun brugte en knust flaske.

Hun forklarede, at hun sammen med et par veninder havde været på natklub det meste af aftenen, da de omkring klokken 02.00 satte sig ved springvandet på Rådhuspladsen for at dele en flaske vodka.

Her blev de antastet af tre mænd, der lagde an på dem, hvilket hun afviste.

Den amerikanske kvinde forklarede, at den unge mand, som i øvrigt var meget beruset, blev vred over afvisningen.

Umiddelbart efter faldt den unge mand ned i springvandet.

Kvinderne brød herefter ud i latter. Og det fik den anmassende fyr til at udsætte den 22-årige for samme skæbne og give hende et skub, så også hun endte i springvandet.

Amerikaneren forklarede, at de herefter forsøgte at gå, men at den 16-årige havde stoppet hende i forsøget på at gå, hvilket fik hende til at samle en flaske op.

På et tidspunkt troede hun, at den 16-årige ville slå ud efter hende, hvilket gjorde, at hun først stak den 16-årige med flasken og slog ham i ansigtet med knyttet næve.

Flere vidner havde ifølge anklagen givet en lignende forklaring af, hvad der skete under tumulten.

Den 16-årige dreng var så beruset, da politiet kom frem, at han stadig ikke er afhørt til sagen.

Den amerikanske turist forklarede, at hun studerer et semester i Tyskland. Hun havde været i Danmark nogle dage og skulle efter planen tilbage til Berlin fredag. Det må hun skyde en hvid pind efter, for dommeren valgte at varetægtsfængsle den amerikanske turist i 12 dage.

