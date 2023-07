En uenighed om manglende alkohol og e-cigaretter endte i en slåskamp med bid i. Bogstavelig talt.

For da slagsmålet var ovre stod en amerikansk pige i Flordia og manglede et stykke af sit øre. Den havde hendes modstander i bedste Mike Tyson-stil bidt af under skærmydslen.

Det skriver Miami Herald.

Urolighederne fandt sted ved en fest i byen Callaway i Florida 4. juli, der er amerikanernes nationaldag. Ifølge politiet var festens værter mindreårige, som ikke var under voksent opsyn.

'Kort tid efter midnat var der et voldsomt skænderi i haven, hvor flere mænd var involveret. En kvinde forsøgte at forlade festen for at gå mod sit hus, da hun blev konfronteret af en 18-årig kvinde,' oplyser det lokale politi til Miami Herald.

Den 18-årige hedder Macy Regan, og hun beskyldte den 23-årige kvinde for at have forsøgt at stjæle alkohol og elektroniske cigaretter.

De beskyldninger fik den 23-årige til at trække en 9 millimeter pistol, som Macy Regan slog væk, inden de to unge kvinder angiveligt lod næverne, og tænderne, tale.

Det var her, at den 23-årige efterlignede bokseren og tog en luns af den 18-årige Megans øre. Det lokale politi oplyser, at det ikke var muligt at sætte øret på igen.

Begge unge kvinder blev anholdt og er efterfølgende blevet sigtet for vold.

