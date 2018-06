Retten i Sønderborg har mandag eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand i fire uger, der er sigtet for at have forsøgt at voldtage en 19-årig kvinde i Haderslev.

Det oplyser Sydjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden, der er amerikansk soldat og på øvelse i Danmark, har nægtet sig skyldig og har kæret kendelsen.

Voldtægtsforsøget fandt ifølge Sydjyllands Politi sted tidlig søndag morgen, da den 19-årige kvinde var på vej hjem fra byen. Her fulgte manden efter hende og tvang hende ind i nogle containere på Hiort Lorenzens Vej, hvor han trak ned i hendes trusser. Hun sparkede gerningsmanden og formåede derfor at flygte.

Den 19-årige kvinde har forklaret, at manden var iført en T-shirt og blå cowboybukser, og så talte han engelsk med en tydelig amerikansk accent.

Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, men inden dørene blev lukket, erkendte den 21-årige mand via en tolk og sin forsvarer, Erik Schøt-Bæk, at have kysset kvinden.

»Han erkender at have kysset forurettede på munden, men det var de begge enige om. Men han nægter at have forsøgt at få sin hånd ned i hendes trusser og andet, der stred mod hendes ønsker,« lød det ifølge JydskeVestkysten fra Erik Schøt-Bæk.

Den 21-årige amerikanske mand blev anholdt søndag aften.