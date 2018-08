Politiet bruger længere tid på efterforskning af børneporno på nettet på grund af flere henvendelser fra USA.

København. Det sker oftere og oftere, at amerikansk politi tager en dansk computerbruger i at sprede børneporno på internettet.

Ifølge Politiken skete det 3437 gange sidste år, at dansk politi fik en advarsel fra amerikansk politi om, at der var spredt børneporno fra internettet fra en dansk computer.

Der er en konstant stigning i henvendelserne fra amerikansk politi. Det betyder, at Rigspolitiets 20 medarbejdere, der arbejder med cyberrelaterede seksualforbrydelser, får mere efterforskningsarbejde.

Det fortæller Flemming Kjærside, der er politikommissær ved politiets enhed for cyberrelaterede seksualforbrydelser, NC3.

- Vi kunne godt bruge ekstra ressourcer til at gennemgå de her tips. Det giver en længere sagsbehandlingstid, siger han til Politiken.

Siden Rigspolitiet fik de første henvendelser fra amerikanerne i 2012, er der for hvert år kommet flere henvendelser.

I år regner man med at få omkring 6000 amerikanske henvendelser, og det er mere end en firedobling i forhold til for to år siden, hvor man fik 1392 henvendelser. I 2013 fik man kun en enkelt.

Den længere sagsbehandlingstid som følge af henvendelserne kan være et problem, hvis man vil fange bagmændene, mener Kuno Sørensen, der er psykolog i Red Barnet.

Han frygter, at de pædofile kan nå at fjerne vigtige spor, hvis sagsbehandlingstiden er for lang.

/ritzau/