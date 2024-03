Efter 30 år bag tremmer med udsigten til en henrettelse kan en 54-årig mand i USA nu pludselig kalde sig selv en fri mand.

Det sker på baggrund af, at der ifølge landsretssagfører i staten Pennsylvania er sket en fejl i mordsagen fra 1994, skriver abcNEWS.

»Frifindelsen af Daniel Gwynn i dag frigiver en mand, der sandsynligvis er uskyldig. Desværre er det også et eksempel på en æra med upræcist og til tider korrupt politiarbejde og retsforfølgelse, der har brudt tilliden til vores samfund den dag i dag,« siger landsretssagfører, Attorney Larry Krasner.

20. november 1994 døde den hjemløse kvinde, Marsha Smith, da bygningen hende, Daniel Gwynn og tre andre opholdte sig i gik i brand.

En jury dømte manden på baggrunden af vidneudsagn og en usammenhængende tilståelse fra den tiltalte. Tre årtier senere viser det sig, at en række beviser i sagen aldrig blev fremført i retten.

Selvom de færreste misunder en fængselsstraf på 30 år, har Daniel Gwynn forsøgt at holde sammen på sig selv gennem kunsten. I fængslet begyndte han at lave malerier for ifølge ham selv at overleve tiden bag tremmer.

Billederne lagde han op på hjemmesiden artforjustice.org, der udstiller kunstværker lavet af indsatte.

Torsdag mødte en anden fange på den amerikanske dødsgang en anderledes skæbne, da hans dom blev fuldført.

Der var tale om den 50-årige man fra Texas, som insisterede på sin uskyld indtil det sidste.