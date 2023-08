Politiet i den amerikanske delstat Ohio fik onsdag hjælp til en anholdelse fra en noget uventet kant.

Klokken to om morgenen lokal tid rykkede politiet i byen Huron ud til en bank, da alarmen var gået.

Her var der ingen personer at se inde i banken, men betjentene hørte lyde fra halvtaget. Først faldt en rygsæk ned fra loftet og kort efter kunne betjentene se et par ben stikke ud fra loftet.

Bankrøveren forsøgte herefter at springe ned, men han endte ovenpå låget af en skraldespand, som gav efter for røverens vægt.

Røveren endte i skraldespanden, og betjentene kunne derefter foretage en af de nemmere anholdelser.

»Da han først var tilbageholdt, var han ganske medgørlig,« fortalte den lokale politikommissær til CNN.

Den uheldige bankrøver hedder Tristan Heidl og er 27 år gammel.

Ifølge det lokale politi har han ærligt forklaret, at han begik indbruddet, fordi han var flad.

