Som ung var han modvilligt fanget i en trang fængselscelle i Tyskland.

Her var han tvunget til at pakke toiletpapir som strafarbejde.

I dag er Tvinds stifter Mogens Amdi Petersen som 81-årig igen fanget i udlandet.

Denne gang dog efter eget valg og i et mondænt, gyldent bur i Mexico ved byen Ensenada. Med hjælp fra stjernearkitekt Jan Utzon har han fået sit eget velbevogtede og afsondrede paradis på en kuperet bjergskråning ved Stillehavskysten. TG Pacifico hedder det.

Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer

B.T. kunne tidligere søndag vise helt nye optagelser af Mogens Amdi Petersen optaget i supermarkedet Costco i netop Ensenada, cirka halvanden times kørsel fra TG Pacifico.

På TG Pacifico kan Tvind-guruen og hans nærmeste disciple stadig leve uforstyrret på tryg afstand af de danske myndigheder, som i 14 år har forsøgt at få ham i håndjern.

Politiet i Danmark mener fortsat, at Amdi Petersen skal stilles for retten sammen med fire andre Tvind-topfolk i en ankesag om svindel for godt 100 mio. kr.

Men Mexico nægter at udlevere ham til Danmark, fordi han i 2006 blev frikendt i byretten. Landet anerkender ikke en udlevering på baggrund af en ankesag.

Mogens Amdi Petersens pragtpalæ i Mexico med egne tjenestefolk og mondæn luksus står i skarp kontrast til første gang, han var fanget i udlandet.

Det var i efteråret 1969, hvor han sad bag tremmer i Flensborg i det nordlige Tyskland.

Her havde han siddet frihedsberøvet i seks uger, fordi han havde kastet en sten mod politiet under optøjer i byen i forbindelse med et nynazistisk møde.

En underret idømte ham i første omgang seks måneders fængsel for 'landsfredsbrud'. Københavner-advokaten Jørgen Jacobsen fik dog i landsretten i Flensborg straffen nedsat, så den kom til at stemme med de seks uger, som Amdi Petersen på det tidspunkt havde siddet fængslet.

Mogens Amdi Petersen under den antinazistisk demonstration i 1969, hvor han blev anholdt for at kaste sten på en betjent. Foto: Ukendt

Betingelsen for at undgå yderligere frihedsberøvelse var, at han i tre år ikke begik ny kriminalitet.

»Bittert for en pacifist at være dømt for vold,« sagde Amdi umiddelbart efter sin løsladelse i oktober 1969.

Dengang var han allerede landskendt som 'provolæreren', fordi han i 1965 som læreraspirant var blevet nægtet fastansættelse på Kroggårdsskolen i Odense på grund af sit lange hår.

Under sit ufrivillige ophold i det tyske fængsel blev Amdi Petersen sat til at pakke toiletpapir. Et trivielt arbejde på linje med det knoklearbejde, som hundredvis af Tvind-elever siden har måttet udføre for at skrabe penge sammen til aktiviterne i Tvind-koncernens internationale imperium.

Da Amdi Petersen blev løsladt fra det tyske fængsel i oktober 1969, satte hans gamle mor, Eva Petersen, sig resolut ind i sin bil i Svendborg og kørte til Sønderjylland for at tage Lille Amdi (hendes mand hed også Amdi) i sin favn. Foto: Leif Nyholm

Betalingen for at pakke toiletpapir udgjorde 50 pfennig om dagen - svarende til cirka et par kroner. Amdi kunne have tjent mere i fængslet ved at fremstille atombeskyttelsesmateriel til det vesttyske forsvar, men det nægtede han af ideologiske grunde.

Under fængslingen tog han også kampen op med fængselsledelsen, så straffefangerne et par gange om ugen fik lov til at se film og blive undervist i sprog.

Kort efter sin løsladelse tog han i 1970 og 1971 initiativ til Den Rejsende Højskole og Det Nødvendige Seminarium, som efterhånden blev til skolesamarbejdet Tvind.

Op gennem 1970 havde Tvind medvind som et kollektivistisk og tidstypisk alternativ til gængs, borgerlig skolegang. Og i 1978 kunne Tvind ibrugtage sit meget iøjnefaldende vartegn ved Ulfborg i Vestjylland – verdens på det tidspunkt største vindmølle med en højde på 54 meter, som stadig fungerer.

Mogens Amdi Petersen i 1975 Foto: ÅGE SØRENSEN

Men i 1979 gik Amdi Petersen pludselig under jorden, efter at der var blevet afsløret Tvind-planer om en samfundsomvæltning. Trods sin højde på næsten to meter gjorde Tvind-lederen sig usynlig for alle andre end sine disciple i Tvind-miljøet.

På det tidspunkt var der også kommet flere historier frem om autoritær kadaverdisciplin og økonomisk udnyttelse af Tvind-medlemmerne.

Så store er Tvind Tvind opererer i hele verden og har fabrikker, plantager og luksusejendomme i Sydamerika, Kina og Afrika. Tvind tjener desuden store penge på at indsamle brugt tøj. Omsætningen kendes ikke, men historiker og Tvind-ekspert Jes Fabricius mener, at Tvind i udlandet omsætter for 'hundredvis af millioner kroner' – muligvis skal det tælles i milliarder. I Danmark driver Tvind en lang række bosteder, opholdssteder og friskoler, hvor blandt andet kommunerne placerer unge med behov for ekstra støtte. I 2016 købte kommunerne ydelser for 190 millioner kroner af Tvind-baserede skoler ifølge DR.

Amdis liv i ubemærkethed varede frem til 2001, hvor Jyllands-Posten kunne afsløre, at han holdt til i en supermondæn rigmandslejlighed i et lukket velhaverreservat på Fisher Island ud for Miamis kyst i USA. Og året efter blev han så anholdt i USA og kom til at tilbringe 11 måneder i varetægtsfængsel, inden han blev løsladt.

Anklagemyndigheden gav fra første færd efter hans anholdelse udtryk for, at man frygtede, at Amdi Petersen ville flygte til udlandet. Men det afviste Tvind-stifteren selv kategorisk i et af de tidlige retsmøder omkring hans frihedsberøvelse:

Et af de få billeder af Tvinds leder, Mogens Amdi Petersen, taget under byretssagen mod Tvind i 2006. Siden har han været forsvundet. Nu har B.T. fået helt nye optagelser af Tvind-lederen fra 2019. Foto: Claus Fisker

»Jeg har ingen forestilling om mig selv som flygtning. Der bliver ikke, kan ikke og vil ikke blive tale om at flygte for at unddrage sig straf for en påstået forbrydelse,« lød det ifølge Information fra Amdi Petersen i september 2002 i et retsmøde.

Fire år og 170 retsmøder senere skulle det så vise sig, at Amdi Petersen alligevel havde lyst til at flygte til udlandet efter sin frifindelse i byretten i Ringkøbing i august 2006.

Og her opholder den alderssvækkede Tvind-stifter sig altså stadig.

Anklagemyndigheden oplyser, at den ingen kommentarer har til sagen, da der er tale om en verserende straffesag.