Sæt fut i udleveringen af Mogens Amdi Petersen, der er efterlyst for skattesvindel.

Sådan lyder opfordringen fra to af Folketingets retsordførere, efter at B.T. siden søndag har afdækket, hvordan Tvind-lederen er spottet tæt på sit mexicanske palads TG Pacifico i byen Ensenada.

Mogens Amdi Petersen og fire andre Tvind-topfolk er efterlyst på 14. år.

»Det er dybt utilfredsstillende og beskæmmende, at han kan gå frit rundt i Mexico. Jeg kan kun opfordre til, at regeringen tager det op med deres mexicanske kolleger, så han kan blive udleveret,« siger Venstres Preben Bang Henriksen.

Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer

»Det burde ikke være muligt i en sag som denne at gemme sig, som Mogens Amdi Petersen gør. Han skal hjem til Danmark og for en dommer,« siger han.

B.T. kunne søndag vise en ny video af den 81-årige Tvind-leder. I videoen går han frit rundt i supermarkedet Costco i Ensenada, der ligger på den mexicanske Baja-halvø.

Mogens Amdi Petersen er sammen med Tvind-spidserne Marlene Gunst, Kirsten Larsen, Christie Pipps (tidligere Kirsten Fuglsbjerg) og Sten Byrner efterlyst af Interpol og varetægtsfængslet in absentia.

De forsvandt i forbindelse med, at anklagemyndigheden ankede en frifindelse for skatteunddragelse i 2006.

Et af de få billeder af Tvinds leder, Mogens Amdi Petersen, taget under byretssagen mod Tvind i 2006. Siden har han været forsvundet. Nu har B.T. fået helt nye optagelser af Tvind-lederen fra 2019. Foto: Claus Fisker Vis mere Et af de få billeder af Tvinds leder, Mogens Amdi Petersen, taget under byretssagen mod Tvind i 2006. Siden har han været forsvundet. Nu har B.T. fået helt nye optagelser af Tvind-lederen fra 2019. Foto: Claus Fisker

Mexico har hidtil nægtet at udlevere Mogens Amdi Petersen. De mexicanske myndigheder udleverer nemlig ikke efterlyste personer, som er frifundet ved første instans, dvs. byretten.

Det er tilfældet med Mogens Amdi Petersen.

»Selvom det ligger en del år tilbage, så er den her form for skattesvindel væsentlig at komme til bunds i. Justitsministeren bør tage en voksensnak med mexicanerne,« siger retsordfører Kristian Hegaard fra De Radikale.

»Det krænker retsfølelsen, at man ved, hvor Mogens Amdi Petersen er, og at han så alligevel kan gå rundt på fri fod,« siger han.

Så store er Tvind Tvind opererer i hele verden og har fabrikker, plantager og luksusejendomme i Sydamerika, Kina og Afrika. Tvind tjener desuden store penge på at indsamle brugt tøj. Omsætningen kendes ikke, men historiker og Tvind-ekspert Jes Fabricius mener, at Tvind i udlandet omsætter for 'hundredvis af millioner kroner' – muligvis skal det tælles i milliarder. I Danmark driver Tvind en lang række bosteder, opholdssteder og friskoler, hvor blandt andet kommunerne placerer unge med behov for ekstra støtte. I 2016 købte kommunerne ydelser for 190 millioner kroner af Tvind-baserede skoler ifølge DR.

Ifølge flere medier har anklagemyndigheden senest i 2015 forsøgt at få Mexico til at udlevere Mogens Amdi Petersen. SØIK (Bagmandspolitiet, red.) har ikke ønsket at bidrage med oplysninger om, hvad man konkret gør og har gjort for at få Amdi til Danmark.

Mogens Amdi Petersens advokat, John Korsø Jensen, fortæller dog til B.T., at der ikke har været nogen udleveringsanmodning i flere år. Samtidig understreger han, at Amdi ikke vil tilbage til Danmark.

For Venstres Preben Bang Henriksen er det vigtigt, at danske myndigheder ikke læner sig tilbage, selvom mexicanerne har sagt nej til at udlevere Mogens Amdi Petersen.

»Det er min forventning, at de danske myndigheder løbende forsøger at få Mogens Amdi Petersen udleveret,« siger han.

Udleveringen af Amdi har tidligere været drøftet på allerøverste diplomatiske niveau. Da tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i forbindelse med et statsbesøg i 2017 besøgte den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto, talte de også om udleveringen af Amdi. Dog uden at det resulterede i en udlevering.

Justitsminister Nick Hækkerup, der er ansvarlig for anklagemyndigheden, er på ferie og kan derfor ikke kommentere sagen. Også den socialdemokratiske retsordfører Jeppe Bruus holder ferie og har derfor heller ingen kommentarer.