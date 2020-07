De kunne nyde pensionisttilværelsen i Danmark.

I stedet tøffer Tvind-stifteren Mogens Amdi Petersen rundt i et supermarked i Mexico – på flugt fra de danske myndigheder, som B.T. kunne fortælle søndag.

Han er i selskab med to af sine trofaste veteranstøtter fra inderkredsen af Tvinds top: Ruth Sejerøe-Olsen og Marlene Gunst.

Den nu 81-årige Amdi Petersen har i årtier haft ry for at omgive sig med et trofast harem af hengivne kvinder. Men ved hans side har i mange år først og fremmest været den nu 75-årige livsledsagerske Kirsten Ambrosius Larsen, som han deler privatbolig med i Mexico.

73-årige Ruth Sejerøe-Olsen følger stadig Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere 73-årige Ruth Sejerøe-Olsen følger stadig Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer

Hun er dog ikke livsledsagerske i klassisk, monogam forstand.

Som ubestridt konge i Tvind har Mogens Amdi Petersen nemlig taget godt for sig af livets kødelige frugter.

Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, hvordan yngre medlemmer af Lærergruppen blev håndplukket til at have sex med lederen, hvilket hans 'faste' kærester måtte acceptere – også Kirsten Larsen.

Mogens Amdi Petersen og Kirsten Larsen anses for at udgøre den absolutte top i Tvind-hierarkiet. I 1979 gik de under jorden sammen, og de har siden levet skjult for offentligheden.

Kirsten Larsen (tv.) og Ruth Sejerøe-Olsen under byretssagen i Ringkøbing i 2006. Begge en del af Amdis harem af kvinder. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Kirsten Larsen (tv.) og Ruth Sejerøe-Olsen under byretssagen i Ringkøbing i 2006. Begge en del af Amdis harem af kvinder. Foto: PALLE HEDEMANN

De befinder sig sandsynligvis ved det stærkt bevogtede skjulested TG Pacifico i Mexico og tidligere i luksuriøse penthouselejligheder, som parret rådede over i afskærmede millionærreservater i det sydlige USA.

Øverst i Tvind-systemet har Kirsten Larsen og Amdi Petersen været kendt og frygtet under deres fælles initialer KLAP, som de også underskriver interne dokumenter med. Trods alderssvækkelse hos Amdi trækker makkerparret den dag i dag i de ideologiske tråde i Tvind.

KLAP-parret var sammen, da håndjernene i februar 2002 sagde klap om Amdi Petersens håndled i den internationale lufthavn i Los Angeles. Her var parret sammen på vej til skjulestedet i Mexico.

Dengang fik Kirsten Larsen dog lov til at beholde sin frihed af det amerikanske forbundspoliti, FBI, fordi den internationale arrestordre fra de danske myndigheder alene gjaldt Amdi Petersen.

Kirsten Larsen var i godt humør, da hun 2006 sammen med sin samlever Mogens Amdi Petersen blev frifundet ved retten i Ringkøbing. Foto: Bo Amstrup Vis mere Kirsten Larsen var i godt humør, da hun 2006 sammen med sin samlever Mogens Amdi Petersen blev frifundet ved retten i Ringkøbing. Foto: Bo Amstrup

»Hr. Petersen var sammen med sin kæreste. Men vi havde ingen anledning til at holde på hende, så vi lod hende gå,« som FBI dengang forklarede Berlingske.

Parret havde fløjet på første klasse fra det sydlige Afrika via London og var på vej til Mexico, hvor Tvind-ledelsen på det tidspunkt planlagde opførelsen af det luksusdomicil, hvor Amdi Petersen og Kirsten Larsen i dag gemmer sig.

Da Amdi Petersen i 2002 kort efter sin anholdelse skulle stilles for en amerikansk dommer, valgte den loyale og trofaste Kirsten Larsen trods ønsket om at holde sig uden for rampelyset alligevel at møde op i retssalen.

I retten præsenterede hun sig sammen med en jævnaldrende kvinde blot som assistent for Amdis daværende, dyrt hyrede amerikanske stjerneadvokat Robert Shapiro. Og formummet bag sorte solbriller ønskede hun på vej væk fra retten ikke at bekræfte sin identitet.

I forgrunden Marlene Gunst, som spiller en central i Tvind-imperiet. I baggrunden er det Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere I forgrunden Marlene Gunst, som spiller en central i Tvind-imperiet. I baggrunden er det Mogens Amdi Petersen. Foto: Thomas Vann Altheimer

Kirsten Larsen mødte Amdi i 1973 som elev på Den Rejsende Højskole, og med tiden blev hun hans nærmeste fortrolige. Hun kommer fra en velbjærget familie i Viborg, hvor hun blandt andet har kunnet nyde godt af at kunne låne sin mors hurtige sportsvogn.

Og ifølge afhoppere fra Tvind har hun i kraft af sin position som Amdis dronning fået adgang til et liv med masser af rigdom og endnu større luksus.

Netop en velvoksen portion Tvind-penge hos Kirsten Larsen var tilbage i 2002 faktisk med til at belaste Amdi Petersen og den øvrige Tvind-ledelse, så Tvind-stifteren kunne blive anholdt i USA.

Så store er Tvind Tvind opererer i hele verden og har fabrikker, plantager og luksusejendomme i Sydamerika, Kina og Afrika. Tvind tjener desuden store penge på at indsamle brugt tøj. Omsætningen kendes ikke, men historiker og Tvind-ekspert Jes Fabricius mener, at Tvind i udlandet omsætter for 'hundredvis af millioner kroner' – muligvis skal det tælles i milliarder. I Danmark driver Tvind en lang række bosteder, opholdssteder og friskoler, hvor blandt andet kommunerne placerer unge med behov for ekstra støtte. I 2016 købte kommunerne ydelser for 190 millioner kroner af Tvind-baserede skoler ifølge DR.

Under en storstilet razzia på otte Tvind-adresser havde dansk politi haft held til at beslaglægge en række dokumenter, som efter myndighedernes opfattelse dokumenterede, at Tvind-eliten systematisk fik overført penge til sig selv fra Tvinds humanitære fond.

Eksempelvis var der blevet indsat 25.000 dollar – dengang godt 200.000 kr. – på Kirsten Larsens private bankkonto. Pengene skulle officielt gå til et miljøprojekt om naturbeskyttelse i Malaysia.

Den transaktion var i december 2001 med til at overbevise retten i Ringkøbing om, at der skulle afsiges en fængslingskendelse over den forsvundne Amdi Petersen, så han kunne blive internationalt eftersøgt via Interpol.

Andre dokumenter, der blev fundet i Tvind-ledernes daværende hovedkvarter i Danmark på Plagborgvej i Grindsted, viste i øvrigt, at Tvind allerede i 1994 havde besiddelser til en værdi af over en milliard kr. på verdensplan.

Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer

Tvind-eksperten Frede Farmand, der i årevis har interesseret sig indgående for ledelsen af det verdensomspændende imperium, vurderede efter Amdi Petersen anholdelse i USA over for B.T., at Kirsten Larsen var en vigtig støtte for Tvind-lederen.

»Kirsten Larsen har haft sin privilegerede stilling, fordi hun har været Amdis samlever. Hun har fungeret som den, der fuldstændigt passede Amdi. Sørgede for at hente ham, køre bilen, vække ham, organisere flybilletter, give ham mad etc. Hun har simpelthen været den praktiske, der organiserede alt og kanaliserede hans tanker,« lød det dengang fra Frede Farmand, der let sarkastisk betegnede hende som 'Amdis mand'.

»Det er ret præcist, når man har set hende i overalls og arbejdstøj,« tilføjede Tvind-kenderen.

Også Ruth Sejerøe-Olsen og Marlene Gunst spiller nøgleroller i Tvind-imperiet. Ifølge flere medier har de siden 1992 hierakisk været lige under KLAP. Det var dem, der skulle sørge for, at Amdis og Larsens visioner blev ført ud i livet.

Marlene Gunst fra Tvind-ledelsen i 2002. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Marlene Gunst fra Tvind-ledelsen i 2002. Foto: PALLE HEDEMANN

Ruth Sejerøe-Olsen er kendt som 'ejer af Tvinds børn'. Medlemmer af Lærergruppen skulle i 1990-1991 have testamenteret deres børn til Sejerøe-Olsen i tilfælde af, at medlemmerne døde, før børnene fyldte 18 år. Hun er – som den eneste af de fire – ikke efterlyst, fordi Anklagemyndigheden ikke har anket hendes rolle i sagen efter frifindelsen i byretten i 2006. Mogens Amdi Petersen har ifølge Jyllands-Posten været kæreste med Ruth Sejerøe-Olsen.

Marlene Gunst var i mange år økonomiansvarlig i Tvind. En slags regnskabschef. Hun er ligesom Amdi Petersen og Kirsten Larsen stadig efterlyst af Interpol for sin rolle i mulig skatteunddragelse for godt 100 mio. kroner.

Også Tvind-folkene Sten Byrner og Christie Pipps (tidligere Kirsten Fulgsbjerg) er efterlyst af Interpol og varetængsfænglset in absentia for skatteunddragelse. Eneste endeligt dømte i Tvind-sagen er talsmanden Poul Jørgensen, som i 2009 fik to et halvt års fængsel.