Den flygtede Tvind-leder Mogens Amdi Petersen har næppe de store problemer med at klare sig i sit skjul i Mexico.

Også selv om hans danske pas ikke kan bruges, da han er efterlyst af Interpol og fængslet in absentia.

Som B.T. beskrev torsdag, så trækker han stadig i de ideologiske tråde i Tvind og har også – erfarer B.T. – rejseaktivitet.

Og det kan sagtens lade sig gøre. Det vurderer den tidligere kriminalinspektør Per Leo Jepsen. Han har netop sammen med et tv-hold fra TV 2 med held opsporet en anden efterlyst dansker, der i årtier havde holdt sig skjult i Sydamerika.

Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer Vis mere Mogens Amdi Petersen på indkøb i byen Ensenada, Mexico, i oktober 2019. Til højre er det en af hans trofaste støtter, Marlene Gunst. Foto: Thomas Vann Altheimer

Nemlig den formodede savmorder Rasmus Kirkegaard Kristiansen, som den tidligere drabsefterforsker i København var med til at afsløre i Brasilien. Her havde den eftersøgte dansker slået sig ned i al ubemærkethed, selv om dansk politi har jagtet ham siden 1993.

Og ifølge Per Leo Jepsen behøver det heller ikke at være et stort problem for Mogens Amdi Petersen at leve uforstyrret i landflygtighed, til trods for at han er internationalt efterlyst via politisamarbejdet Interpol.

»Hvis man er kriminel og villig til at benytte sig af de muligheder, der findes, så er det ikke så svært at skaffe falske papirer i dag. Og det har det i øvrigt aldrig været,« siger den pensionerede kriminalinspektør.

»Nok har man lavet alt muligt fikumdik og holografi, men der er stadig kriminelle, som er dygtige nok til at kunne forfalske dokumenter. Også når det gælder forholdsvis avancerede pas som de danske. Og man ser jo også stadigvæk, at der bliver stjålet ægte pas, som så bliver omdannet til et forfalsket pas med nye oplysninger,« tilføjer han.

Amdi Petersen og de andre Tvind-ledere har ifølge tidligere kriminalinspektør Per Leo Jepsen næppe svært ved at bestikke sig til beskyttelse i Mexico. For nylig var han med til at opspore den formodede savmorder Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der skjulte sig i Brasilien efter at være flygtet i 1993. Foto: Scanpix Vis mere Amdi Petersen og de andre Tvind-ledere har ifølge tidligere kriminalinspektør Per Leo Jepsen næppe svært ved at bestikke sig til beskyttelse i Mexico. For nylig var han med til at opspore den formodede savmorder Rasmus Kirkegaard Kristiansen, der skjulte sig i Brasilien efter at være flygtet i 1993. Foto: Scanpix

Per Leo Jepsen tror dog i endnu højere grad, at Tvind-lederne i Mexico udnytter deres økonomiske formåen i forhold til at »smøre« de rigtige steder, så der ikke opstår problemer med de lokale myndigheder.

»De betaler sig nok fra det. Eksotiske lande som Mexico og Brasilien i den region er kendt for at være alletiders lande, hvis du har penge. Det kunne jeg nemt forestille mig, at Tvind-folkene også kan drage nytte af, for det virker jo, som om de har adgang til en del penge,« tilføjer den pensionerede kriminalinspektør.

Ifølge Per Leo Jepsen skal en effektiv bestikkelse ske på et vist niveau for at virke ordentligt.

»Det skal ikke ske til nogle lavkriminelle, men snarere på et noget højere niveau, så effekten kan gælde i alle led. Det kan jo ikke nytte, at de skal betale et stort beløb hver gang, de støder på politiet. Der skal være nogen til at holde hånden over dem, så de ikke hele tiden skal betale kontant,« tilføjer han.

De mexicanske myndigheder har allerede for flere år siden meddelt, at Amdi Petersen ikke vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark.

Begrundelsen lød, at man i henhold til mexicansk lov ikke kan udlevere en person til et andet land, hvis personen er blevet frikendt ved det pågældende lands første retslige instans – i Mogens Amdi Petersens tilfælde altså byretten i Ringkøbing.

Her blev han og fire andre topfigurer i Tvind i 2006 frikendt for svindel for rundt regnet 100 mio. kroner. Inden anklagemyndigheden nåede at forkynde en ankesag for dem, var de rejst ud af Danmark.

Ifølge anklagen mod dem stod de bag skattesvig for 47 mio. kroner og underslæb for 57 mio. kroner. Siden 2013 har de været efterlyst via Interpol i hele verden.